مستقبل الرويسات يدعم صفوفه بالمالي باكايوكو

أعلن فريق مستقبل الرويسات تعاقده مع الظهير الأيسر المالي سياكا باكايوكو.

ورحبت إدارة الفريق عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” بالوافد الجديد، القادم من نادي فيتا كلوب الكونغولي.

وتعاقد فريق مستقبل الرويسات مع عدد من اللاعبين تحسبا للموسم المقبل، من بينهم المهاجم نزلة ماسينيسا، وعبد الرؤوف عثماني، ومعزوز أحمد ياسين، والحارس بدر الدين حديدي.

من جهة أخرى، وفي إطار التربص التحضيري المقام بتونس، فازت تشكيلة الفريق وديا على فريق سكك الحديد الصفاقسي برباعية نظيفة.