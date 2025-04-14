مستقبل الرويسات يندّد.. رابطة الهواة تصدر قرارا بخصوص مباراة اتحاد ورقلة واتحاد الحراش

قرّرت رابطة الهواة، إجراء مباراة اتحاد ورقلة وضيفه اتحاد الحراش، بملعب عين البيضاء بورقلة، دون جمهور.

وتلعب المباراة التي تدخل في إطار الجولة 27، يوم السبت 19 أفريل الجاري، بداية من الساعة الرابعة عصرا.

ورفضت إدارة اتحاد ورقلة قرار الرابطة، وهددت بمقاطعة المباراة، وطالبت في بيان لها بلعب اللقاء بملعب 18 فيفري بالرويسات، وبحضور الجمهور.

من جهته، أبدى نادي مستقبل الرويسات عدم رضاه عن قرار الرابطة وقال عبر صفحته الرسمية “إن ما يحدث في بطولة القسم الثاني سيبقى وصمة عار في الكرة الجزائرية”.

وتسود حالة ترقب بخصوص مكان إجراء المباراة، وحضور الجمهور أو غيابه، خاصة بعد التضارب الحاصل، حيث أنه وعلى عكس ما أعلنته رابطة الهواة، أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بورقلة بأن المباراة المرتقبة بين اتحاد ورقلة وضيفه اتحاد الحراش ستُجرى بملعب 18 فيفري بالرويسات بحضور الجمهور.