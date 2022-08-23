مستقبل بن رحمة غير مضمون مع وستهام بسبب ديفيد مويز

إدارة النادي تفاوض لاعبا برازيليا لتعويضه

قال موقع “أش أي تي سي” الإنجليزي إنه على الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم وستهام، أن يقلق على مستقبله مع النادي اللندني بعد أن باتت إدارة الأخيرة قريبة من حسم نجم برازيلي واعد قبل غلق سوق التحويلات الصيفية الحالية، ما يعني بنسبة كبيرة جدّا رحيله عن النادي.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق في أخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، أكد بأن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي رفضت العرض الأول لنادي وستهام من أجل ضم نجمها الواعد، فينيسيوس لازارو، مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، مشيرا إلى إدارة “المطارق” مستعدة لتقديم عرض جديد للفوز بصفقة النجم البرازيلي الصاعد، ويلعب لازارو في منصب الجناح الأيسر أي نفس منصب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، وانضمامه إلى نادي وستهام سيعني بنسبة كبيرة جدّا نهاية قصة نجم “الخضر” مع “المطارق”، خاصة في ظل عدم حصوله على الثقة المطلقة للمدير الفني، ديفيد مويز، وتابع نفس المصدر تأكيده على أن البرازيلي لازارو بهدد بالفعل مكانة بن رحمة، وقال بهذا الخصوص: “وفقا لتقرير سابق لصحيفة “غارديان” يمكن أن يبيع مويز الجزائري سعيد بن رحمة لجمع المزيد من الأموال لتمويل صفقات للوافدين الجدد”، مضيفا: “يبقى أن نرى ما إذا كان المستوى الجيّد لبن رحمة في مباراتي نوتنغهام فورست وفيبورغ قد غيّر رأي الأسكتلندي فيه”.

إلى ذلك، حرص الموقع الانجليزي على إبراز تأثير النتائج السلبية لوستهام في الدوري الانجليزي الممتاز لحد الآن (3 هزائم في نفس العدد من المباريات)، على مستقبل بن رحمة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في مباراة برايتون، الأحد الماضي، (فوزر برايتون بلندن 0-2)، وقال “أش أي تي سي”: هذا الأداء المخيّب للآمال بشكل كبير ضد برايتون لخص مسيرته (بن رحمة) في وستهام إلى حد بعيد”، قبل أن يضيف: “إنه لاعب كرة قدم موهوب بشكل رائع، لكنه لا يقدم الكثير مع وستهام”، وأردف: “بما أن لازارو هو هدف النادي الآن، فإن نجم برينتفورد السابق لا يمكنه الظهور بنفس المستوى الذي أبان عنه أمام برايتون إذا كان يريد تهدئة مخاوف مويز”.