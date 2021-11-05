مستقبل غامض ينتظر غلام مع نادي نابولي الإيطالي

رغم عودته إلى الملعب في الآونة الأخيرة

أعلن طبيب نادي نابولي الإيطالي السابق، ألفونسو دي نيكولا، دعمه للدولي الجزائري، فوزي غلام، وأكد قدرته على استعادة كامل جاهزيته البدنية وإمكانياته بنسبة 100 من المائة، رغم الشكوك التي تصاحب عودته إلى الملاعب مؤخرا بعد معاناته من كابوس الإصابات، في حين تفكر إدارة نادي الجنوب الإيطالي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد تحسبا لنهاية عقد فوزي غلام الصيف المقبل.

وكان غلام عاد إلى أجواء المنافسة، يوم 28 أكتوبر الماضي، وشارك لـ3 دقائق في مواجهة بولونيا بالدوري الإيطالي، بعد غياب طويل استمر لحوالي 8 أشهر كاملة، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة شهر مارس الماضي، وهي الإصابة الثالثة من هذا النوع للظهير الأيسر منذ عام 2017، ما جعله يعيش كابوسا خلال المواسم الثلاث الماضية بابتعاده المتكرر ولفترة طويلة عن أجواء الملاعب.

وقال مدرب نادي نابولي الإيطالي السابق، ألفونسو دي نيكولا، والذي كانت تربطه علاقة قوية بغلام، في تصريحات لـمحطة “راديو 1” الإذاعية، تعليقا على قدرة النجم الجزائري في استرجاع إمكاناته: “إذا تدرب غلام بطريقة مدروسة يمكنه التعافي بنسبة 100٪ من الإصابات”، قبل أن يضيف: “المشكلة تكمن في من يمكنه متابعته بشكل ملائم في الطاقم الحالي..؟”، وتابع موضحا فكرته: “يجب استخدام التدريب أيضًا كشكل من أشكال الوقاية من الإصابات”، وأردف: “لا يمكنك تقديم أفضل ما لديك خلال المواجهة الرسمية إلا إذا كنت تقدم بالفعل أفضل ما لديك أثناء التدريبات..إنها مسألة معقدة ومرتبطة ببعضها البعض”، وشدّد: “يجب أن يكون اللاعبون مهيئين ذهنيا للتدريب الجيد، كما يجب أن يكون من يتابعهم يراقبهم على استعداد لذلك”.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إن إدارة نادي نابولي بدأت التحضير للرحيل المحتمل لغلام بعد نهاية الموسم الجاري، على اعتبار أن عقده ينتهي الصيف المقبل، ولم يقرر مسؤولو نابولي إبقاءه في الفريق، وهو الذي سيخضع لمعيار المستويات التي سيقدمها الظهير الأيسر الجزائري هذا الموسم، نفس المصدر أكد بأن المدير الرياضي لنابولي، كريستيانو جيانتولي، وضع مدافع نادي ليل الفرنسي، الموزمبيقي رينالدو ماندافا، ضمن أولويات نادي الجنوب الإيطالي لضمه الصيف المقبل، خاصة أنه سيكون متاحا في صفقة انتقال حرّ لانتهاء عقده مع النادي الفرنسي.