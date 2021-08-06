مستقبل غزال بدأ يتّضح

توشك المفاوضات بين إدارتَي ناديَي ليستر سيتي الإنجليزي وبشكتاش التركي، لِتحويل الدولي الجزائري رشيد غزال، أن تنتهي.

ويرتبط المهاجم رشيد غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

واقترب مسؤولو الفريقَين من إبرام صفقة الإنتقال النهائي للدولي الجزائري، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الجمعة. وأوضح أن إدارة نادي ليستر سيتي ستستلم مبلغ 3 ملايين أورو، فضلا عن منح لم يكشف عن تفاصيلها. مقابل جلب مسؤولي فريق بشكتاش للمهاجم غزال بِصفة نهائية، وبِعقدٍ مدّته 4 مواسم المُرادف حتى صيف 2025.