مستقبل فرحات سيحسم في الساعات الأخيرة من الميركاتو

بعد ستراسبورغ.. مايوركا وبيرنلي وباشاك شهير تريده

ما زال الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، نجم نادي نيم أولمبيك الفرنسي، يبحث عن الرحيل قبل أيام معدودة من غلق سوق التحويلات الصيفية دون جدوى، بعد أن فشلت كل المفاوضات مع الأندية التي كانت ترغب في ضمه، بسبب مغالاة إدارة نيم أولمبيك في مطالبها المالية، ويغلق الميركاتو في فرنسا منتصف ليلة الثلاثاء.

وكان فرحات قرر قبل نهاية الموسم الماضي مغادرة نادي نيم أولمبيك حتى قبل التأكد من هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وعاما واحدا فقط قبل نهاية عقده، وهو الذي تحصل على الضوء الأخضر من إدارة فريقه، لكن من دون أن تقدم الأخيرة أي تسهيلات أو تنازلات للسماح له بالرحيل بكل سلاسة، حيث كان قريبا من الانضمام إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي، أحد أكبر الأندية المهتمة بضمه، والتي تفاوضت مع إدارة نيم في عدة مناسبات، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاق بسبب مطالب فريق نيم المالية، حيث يريد مبلغا يتراوح ما بين 3.5 و4.5 مليون يورو لبيع العام المتبقي في عقد زين الدين فرحات، حسب ما أورده موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.

إلى ذلك، كشف نفس المصدر بأن نادي ستراسبورغ لم يفقد الأمل ولا زال يراقب ملف فرحات، على أمل تراجع إدارة نيم عن مطالبها المالية في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، حتى لا يضيع نجمه الجزائري مجانا الموسم المقبل، على اعتبار أنه سيكون حرا من أي التزام وبإمكانه الاتفاق مع فريق جديد خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده.

من جهة أخرى، قال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي إن وضعية الدولي الجزائري أغرت بعض الأندية الأوروبية، وهي بصدد مراقبته من أجل الفوز بصفقته، منها نادي مايوركا الإسباني وبيرنلي الإنجليزي وباشاك شهير التركي، ورغم أن مايوركا وبيرنلي ليسا من الأندية الكبيرة في “الليغا” و”البريميرليغ” على التوالي، فإنهما يعدان فرصة لا تعوض لزين الدين فرحات للعب في المستوى العالي، وتوقع نفس المصدر بأن يحسم مستقبل فرحات خلال الساعات الأخيرة من سوق التحويلات الصيفية، على غرار الكثير من اللاعبين الآخرين، بسبب حالتي الترقب والتردد التي تميز تحركات الأندية حاليا بسبب تداعيات جائحة كورونا.