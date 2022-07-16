مستقبل فرحات على المحك بسبب محيطه

اللاعب يوجد من دون فريق

يكتنف الغموض مستقبل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، الذي أصبح من دون فريق بعد أن أنهى كل فترة عقده مع فريقه السابق نيم، ورغم تردد اسمه في العديد من الفرق الفرنسية على غرار أندية نانت و ستراسبورغ وسانت إتيان وأولمبيك مرسيليا، يبقى هذا الأمر مجرد إشاعات أو أخبار غير مؤكدة تتناولها يوميا بعض المواقع الرياضية الفرنسي، والتي تحدثت مؤخرا عن رغبة نادي نانت بقيادة المدرب أونطوني كومبواري في ضم زين الدين فرحات لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم المقبل الذي سيخوض فيه الفريق بطولة الأوروبا ليغ، في ظل النزيف الذي عرفته تشكيلته برحيل عدة ركائز عن هجوم النادي خلال الميركاتو الجاري، حتى إنها أشارت لعرض أولي من النادي إلى اللاعب، لكن هذا الأخير لم يتحمس له بسبب الشق المالي، لأن ما قدمته له إدارة الكناري لا يتجاوب مع تطلعاته، خاصة إنه يعتبر صفقة مربحة لأي ناد على اعتبار أن انتقاله سيكون بعقد حر ولن يلزم أي ناد على دفع تعويضات لفريقه السابق.

ويواجه الجناح الطائر لاتحاد العاصمة سابقا صعوبات كبيرة في مشواره الاحترافي منذ أن غادر البطولة الوطنية في صيف 2016 باتجاه نادي لوهافر من الدرجة الثانية، حتى انتقاله من هذا الفريق إلى نادي نيم للعب في الدرجة الأولى، جاء بعد خلافات كبيرة مع مسؤولي لوهافر الذين عارضوا خلال تلك الفترة تسريحه، لكنه تمكن في نهاية المطاف بإقناعهم بالتخلي عنه. كما خاض الموسم الماضي صراعات مع مسيري نادي نيم الذين رفضوا تسهيل الأمور أمامه للانتقال إلى ناد من الليغ1 بعد أن سقط فريقهم إلى الدرجة الثانية الموسم قبل الماضي، والذي تحصل فيه زين الدين فرحات على عروض مهمة من أندية الدرجة الأولى مثل ستراسبورغ بعد بروزه بشكل لافت في الليغ1، لكن الشرط الجزائي الذي فرضه فريقه تسبب في إخفاق محاولاته في الذهاب من نيم.

وعليه تبدو مسيرة زين الدين فرحات صاحب 29 عاما أنها ليست بين أياد آمنة، وهو مطالب على الفور بالبحث على وكيل أعمال جديد من أجل بعث مشواره الكروي، ووضعه في المكان الذي يناسب إمكاناته، بعد أن نجح في خطف الأضواء في الليغ 1 خلال المواسم الفارطة.