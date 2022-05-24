مستقبل فوزي غلام

ترغب عدّة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري سابق فوزي غلام، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتهى مشوار المدافع غلام (31 سنة) مع نادي نابولي، بعد أن ارتدى زيّ النادي الإيطالي منذ جانفي 2014.

ويرغب مسؤولو ناديَي سانت إيتيان وأولمبيك مرسيليا الفرنسيَين، في جلب غلام هذه الصائفة. عِلما أن اللاعب الجزائري مثّل ألوان الفريق الأوّل قبل انتقاله إلى نابولي.

فضلا عن ذلك، يبقى غلام مطلوبا في إيطاليا وإسبانيا وتركيا. كما ذكره الموقع الفرنسي “بوت فوتبال كلوب”، الثلاثاء. دون أن يكشف عن أسماء الأندية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن فوزي غلام يضع أمر مشاركة فريقه الجديد في المنافسات الأوروبية، على رأس الأولويات. لكنّه مُقتنع بِتخفيض القيمة المالية لِراتبه، بعد أن كانت إدارة نادي نابولي تمنحه أجرة سنوية ضخمة، تقترب من رقم 3.5 مليون أورو.

توديع نابولي

خاض المدافع الدولي الجزائري السابق فوزي غلام بعد ظهيرة الأحد، آخر مباراة له مع فريق نابولي الإيطالي.

وكان فوزي غلام (31 سنة) قد انضمّ إلى فريق نابولي الإيطالي، في جانفي 2014.

ولجأت إدارة نابولي بِالتنسيق مع المدرب لوتشانو سباليتي إلى منح غلام شارة القائد، في مواجهة المضيف فريق سبيسيا. تثمينا لِمشوار اللاعب الجزائري، وتوديعا له بِالطريقة المُثلى.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة، من عمر البطولة الإيطالية.

وخاض غلام كامل أطوار هذه المباراة، التي انتهت بِفوز فريقه نابولي بِثلاثية نظيفة، وتموقعه ثالثا في لائحة الترتيب النهائي، ما يمنح نادي المدرب سباليتي تأشيرة خوض رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكتب غلام بعد نهاية المباراة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى الأمام يا فريق نابولي. وإلى الأبد”.