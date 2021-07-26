مستقبل محرز لا يزال يثير الجدل في الصحافة البريطانية

أرسنال و"البياسجي" وبرشلونة من المهتمين

لا تزال إمكانية رحيل الدولي الجزائري رياض محرز، عن صفوف فريق مانشستر سيتي، حديث الصحافة العالمية والبريطانية على وجه الخصوص، بالرغم من أن النجم الجزائري قدم أفضل مستوياته مع الفريق الموسم الماضي، وأكد في عديد تصريحات أنه لا يرغب في تغيير الأجواء.

وبالرغم من مستواه المذهل كان محرز أول من ربطته التقارير بالرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي، والأسباب عديدة، منها مادية مثلا كرغبة بيب غوارديولا في ضم هاري كين وجاك غريليش، وأسباب أخرى فنية لم يتم ذكرها بشكل مباشر.

وكان محرز مطلع شهر جوان وبعد مواجهة المنتخب الوطني أمام مالي الودية والتي سجل فيها محرز الهدف الوحيد، خرج لاعب مانشستر سيتي وأكد الاستمرار مع الفريق.

وقال محرز وقتها “لا يوجد أي جديد بشأن مستقبلي، أنا أشعر أنني بخير في مانشستر، وسأبقى معهم بمشيئة الله”. وفي منتصف جويلية الجاري خرج محرز من جديد في تصريحات أخرى أكد من خلالها أن استمراره مع الفريق هو رغبته الوحيدة.

وقال محرز لـ “مانشستر إيفينينغ نيوز”: “لا أريد مغادرة مانشستر سيتي، ولا أفكر في ذلك، لأنه لا يزال لدي بعض الأهداف التي أريد تحقيقها هنا”.

وأضاف: “لا أرى من هو أعلى من مانشستر سيتي، وعندما ترى بيب غوارديولا يريدك فهذا أمر رائع، الجميع يعرف أن علاقتنا طيبة”.

بالرغم من تكرار محرز لتصريحات وتأكيده على رغبته في الاستمرار رفقة مانشستر سيتي، نجد الأخبار تظهر بشكل متجدد عن رحيله.

محرز بنفسه يقول إن علاقته بالمدير الفني بيب غوارديولا كانت متوترة في البداية بعض الشيء، وإنه عانى في التأقلم معه. لكنه عاد وأكد أن الموسم الماضي شهد تحسنًا كبيرًا في علاقته بالمدير الفني، وأن التفاهم أصبح هو السائد بينهما.

يمكن أن نستشف صدق محرز في تصريحاته من خلال عدد الدقائق الأكبر بشكل واضح الذي حصل عليه في الموسم المنصرم.

لكن حتى وإن كانت علاقته ببيب غوارديولا جيدة للغاية، لا يمكن لمحرز أن يأمن لغدر المدرب الإسباني الذي من الممكن بين ليلة وضحاها أن يضحي به ويتوقف عن الاستعانة بخدماته. بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة فهناك آرسنال ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات رياض محرز.

وهناك أيضا باريس سان جيرمان، وأخيرا هناك برشلونة، لكن النادي الإسباني لا يملك ما يكفي من الأموال لضم محرز ودفع راتبه في الوقت الحالي.

وباريس سان جيرمان قام بالعديد من الصفقات بالفعل هذا الصيف، وضم أي لاعب إضافي قد يحمل فاتورة الرواتب لديه المزيد من الأعباء.

أما آرسنال، والذي يعد الخيار الأفضل المتاح أمام محرز نظرا لرغبة الجزائري في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، فطموحه بعيدا تماما عن طموح رياض.

المدفعجية يبحثون عن مركز مؤهل لرابطة أبطال أوروبا، بينما يريد محرز تحقيق اللقب الغائب عن دولاب بطولاته. على الورق، لا يوجد فريق مناسب لمحرز على الأقل في الوقت الحالي، مما يعني أن استمراره رفقة مانشستر سيتي هو الخيار الأنسب.

لكن فترة الانتقالات لا تزال مستمرة، والذي سيقوم به مانشستر سيتي في السوق قد يؤثر بشكل كبير على كافة العوامل التي تحدثنا عنها، وقد نجد أسبابا جديدة لرحيل محرز، دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث معه.

محرز ضمن أغلى 10 صفقات بالبريميرليغ

حافظ رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على مكانته ضمن أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد دخول الدولي الإنجليزي جادون سانشو، هذه القائمة عقب انضمامه لنادي مانشستر يونايتد خلال الساعات الماضية بمبلغ 85 مليون يورو، حسب ما أكده موقع “وين.وين”.

محرز كان قد انضم إلى نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018، قادما من نادي ليستر سيتي، بمبلغ قياسي آنذاك وصل حدود 67.8 مليون يورو، وهو المبلغ الذي جعل منه أغلى لاعب عربي في التاريخ قبل أن يخطف منه المغربي أشرف حكيمي، هذا الشرف في الآونة الأخيرة عقب التحاقه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 70 مليون يورو.

ويعد النجمَ العربي الوحيد في قائمة أغلى الصفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خلت من اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي كان قد انضم للنادي الإنجليزي صيف عام 2017 مقابل 42 مليون يورو، ومن اسم الدولي المغربي حكيم زياش الذي انضم الصيف الماضي لنادي تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.