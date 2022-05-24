مستقبل محرز مع “السيتي” مرتبط بنايمار!

النادي الإنجليزي لا يستبعد بيعه

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، مع نادي مانشستر سيتي غامضا، رغم إنهائه الموسم الكروي 2021/2022 هدافا برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات مع النادي الإنجليزي، كما توج رفقته بلقب “البريمرليغ” الرابع في تاريخه.

ويرتبط قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، صاحب الـ31 سنة، بعقد مع “السيتي” يمتد إلى غاية جوان 2023، ما جعل الشائعات تحوم حول مستقبله.

وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أنه من غير المستبعد أن تقدم إدارة “السيتيزنس” على بيع اللاعب الجزائري هذه الصائفة، خاصة في حال تلقيها لعرض في المستوى من إحدى الفرق التي ترغب في التعاقد مع قائد “الخضر”، وعلى رأسها نادي باريس سان جارمان الفرنسي وبدرجة أقل ريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي.

مقطع فيديو يكشف حقيقة العلاقة بين محرز وغوارديولا

ويرغب “البياسجي” في ضم محرز هذه الصائفة لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نحو جوفنتوس، فضلا عن إمكانية رحيل البرازيلي نايمار هو الآخر عن النادي في جوان القادم، لتعويض مبلغ التجديد الذي دفعه النادي لكيليان مبابي. لذلك، وبحسب ذات المصادر، فإن بقاء محرز مع “السيتي” مرتبط أساسا بمستقبل نايمار مع النادي الفرنسي، في وقت ألمح اللاعب في تصريح لقناة “كنال +” الفرنسية لرغبته في البقاء مع “السيتي”.

إلى ذلك، انتشر مقطع فيديو عقب احتفالات “السيتي” بلقب “البريمرليغ”، كشف عن سر العلاقة بين المدرب بيب غوارديولا ولاعب الجزائري رياض محرز، وهذا بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام بين الرجلين طيلة الموسم، خاصة وأن الدولي الجزائري لازم كثير دكة البدلاء في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء مقطع الفيديو ليرد بقوة على هذه الأخبار، حيث ظهر غوارديولا ومحرز، يتبادلان عناقا دافئا في غرف تبديل الملابس بعد تتويج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك محرز ضد أستون فيلا، في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز السيتي باللقب في الدقائق الأخيرة، بعد عودة تاريخية، حيث تغلبوا على عجزهم بهدفين ليفوزوا بنتيجة 3-2.