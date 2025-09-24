مستقبل مشرق لاقتصاد شمال إفريقيا.. تقرير دولي يكشف

أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (توقعات كبار الاقتصاديين – سبتمبر 2025) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أقوى آفاق نمو عالميًا خلال السنوات المقبلة، بفضل التوسع في الموارد الطبيعية وجهود التنويع الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن البنك الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاديات المنطقة إلى 2.7% خلال 2025، لترتفع النسبة إلى 3.7% في 2026 و4.1% في 2027، ما يجعلها في صدارة المناطق الأسرع نموًا عالميًا.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية تعود بالأساس إلى زيادة إنتاج النفط والغاز لتعويض تراجع الأسعار والطلب، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع شركات دولية كبرى.

كما توقع الخبراء أن يظل التضخم في مستويات معتدلة، مع استقرار السياسات المالية والنقدية في معظم دول المنطقة.

ويبرز التقرير أن شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر باعتبارها أحد أهم منتجي الغاز في العالم، تستفيد من هذه الديناميكية عبر تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة للأسواق الدولية، إضافة إلى مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على العائدات النفطية.

(الصفحة التاسعة من التقرير)

ويرى المنتدى أن هذه المؤشرات تمنح المنطقة فرصة لترسيخ مكانتها كأحد محركات النمو العالمي، إذا ما واصلت دعم سياسات التنويع والتعاون الدولي.

الصورة تعرض نتائج استبيان الخبراء الاقتصاديين (أوت2025) حول توقعاتهم للسياسة النقدية خلال العام القادم في مختلف المناطق الجغرافية. الألوان تشير إلى:

أصفر: سياسة نقدية أكثر تيسيراً (Looser).

رمادي: غير متغيرة (Unchanged).

أزرق: سياسة نقدية أكثر تشدداً (Tighter).

التوقعات حسب المناطق:

1. الولايات المتحدة

– أكثر تيسيراً: 85٪

– غير متغيرة: 15

– أكثر تشدداً: /

2. أوروبا

– أكثر تيسيراً: 44٪

– غير متغيرة: 56٪

– أكثر تشدداً: /

3. آسيا الوسطى (Central Asia)

– أكثر تيسيراً: 14٪

– غير متغيرة: 81٪

– أكثر تشدداً: 5٪

4. الصين

– أكثر تيسيراً: 75٪

– غير متغيرة: 25٪

– أكثر تشدداً: /

5. جنوب آسيا (South Asia)

– أكثر تيسيراً: 26٪

– غير متغيرة: 73٪

– أكثر تشدداً: /

6. شرق آسيا والمحيط الهادئ (East Asia and the Pacific)

– أكثر تيسيراً: 28٪

– غير متغيرة: 64٪

– أكثر تشدداً: 8٪

7. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (Middle East and North Africa)

– أكثر تيسيراً: 27٪

– غير متغيرة: 73٪

– أكثر تشدداً: /

8. أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (Latin America and the Caribbean)

– أكثر تيسيراً: 36٪

– غير متغيرة: 60٪

– أكثر تشدداً: 4٪

9.إفريقيا جنوب الصحراء (Sub-Saharan Africa)

– أكثر تيسيراً: 26٪

– غير متغيرة: 70٪

– أكثر تشدداً: 4٪

ملاحظة: كلمة Looser في هذا السياق الاقتصادي لا تعني “الخسارة”، بل تعني تيسيراً أكبر أو سياسة أقل تشدداً (تخفيف القيود المالية أو خفض أسعار الفائدة). أما كلمة Loss أو Loser فهي التي تُستخدم بمعنى الخسارة أو الخاسر.

المصدر: استبيان الخبراء الاقتصاديين، أوت 2025 (Chief Economists Survey).