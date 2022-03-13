-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية ليوم الاثنين: رياح قوية تصل إلى 90 كلم/سا عبر 25 ولاية
الجزائر
أبرم صفقات مع وزارة التعليم العالي

مستورد يزور تصاريح جمركية لإدارات عمومية وقنصليات!

مريم. ز
  • 191
  • 0
مستورد يزور تصاريح جمركية لإدارات عمومية وقنصليات!
أرشيف

استمعت هيئة محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، لأقوال شخص في منتصف العقد الخامس من العمر، ويتعلق الأمر بصاحب شركة استيراد وتصدير، يدعى “ك.ج” متهم بتزوير تصاريح لاستغلالها في استثمارات مربحة دون وجه حق، بعدما تلاعب بمجموعة من التصاريح الجمركية للاستفادة من امتيازات تمنح للقنصليات والإطارات العموميين من خلال تقديم رقم “7” كتعريف جمركي.
ملف الحال، بحسب جلسة، الأحد، انطلق من شكوى حركتها مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي لدى الجهات الأمنية، سبقتها تحقيقات معمقة قامت بها ذات المصالح الجمركية، حول معلومات بلغتها تفيد بحدوث تجاوزات ارتكبها مسير وصاحب شركة استيراد وتصدير مختصة باستيراد أجهزة البحث العلمي وشبه الطبي، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اكتشاف قيام المعني بعملية تزوير رقم ضريبي، خاص بالإدارات العمومية والقنصلية، كما كشف التحقيق الأولي أن المتهم استغل رقم التعريف” 7 ” للحصول على امتيازات تخص القنصليات الأجنبية بالجزائر وإطاراتها، من أجل استيراد بضائع وأجهزة متطورة عبارة عن أجهزة خاصة بالبحث العلمي وشبه الطبي، لصالح المخابر العلمية بالجامعات، بعد جلبها في إطار صفقة تجارية من دولة أوروبية.
وتفطنت مصالح الجمارك إلى الأمر خلال عملية استيراد قام بها المتهم مؤخرا، إذ تبين أن الأخير سبق أن قدّم ملفا إداريا لدى مصالحهم وتزويره رقم ضريبي ” 07″ خلال إدراج الملف، هو ما يعتبر خرقا لقانون الجمارك، لكون الرقم “7” خاصا فقط بالإدارات العمومية والقنصلية.
وهي الوقائع التي جرت المدعو “ك. جمال” إلى العدالة، وتوبع في ملف الحال بتهم التزوير واستعمال المزور في التصريحات الجمركية للحصول على امتيازات. وفند المتهم خلال استجوابه كل ما سلف ذكره، مشيرا إلى أن صفقة استيراده جهازا خاصا بالبحث العلمي يستعمل في تدريس الطلبة، جاءت بعد تقديمه لملف إداري كامل وبصفة قانونية، كما كان يدفع جميع تكاليف ومستحقات العملية الجمركية، بحسب أقواله.

من جهة أخرى، تأسست مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين كطرف مدني بالجلسة العلنية الأحد، وطالبت عبر ممثلها القانوني بإلزام المتهم دفع تعويض مالي قيمته 100 مليون سنتيم عن جملة الأضرار، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق المتهم.

مقالات ذات صلة
لا بديل عن الأمن الغذائي.. وهجرة النخبة ليست الحلّ

لا بديل عن الأمن الغذائي.. وهجرة النخبة ليست الحلّ

العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز

العاصمة: وفاة شخصين اختناقا بالغاز

شيخي: الفترة العثمانية في الجزائر تعرّضت للتشويه من الأوروبيين

شيخي: الفترة العثمانية في الجزائر تعرّضت للتشويه من الأوروبيين

التماس الحبس لـ 24 متّهمّا في قضيّة “مذابح الوسط”

التماس الحبس لـ 24 متّهمّا في قضيّة “مذابح الوسط”

أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 مارس 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 13 مارس 2022

أقسام بـ40 تلميذا والتوظيف لإنهاء أزمة الأساتذة

أقسام بـ40 تلميذا والتوظيف لإنهاء أزمة الأساتذة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد