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الجزائر
استغل امتيازات تخفيض الرسوم

مستورد يضخّم فواتير برمجيات وأقراص مضغوطة

مريم. ز
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مستورد يضخّم فواتير برمجيات وأقراص مضغوطة
أرشيف

كشفت محاكمة صاحب شركة استيراد وتصدير أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، في العاصمة عن وقائع خطيرة تخص إبرام صفقات خارج القانون لاستيراد معدات وبرمجيات وأقراص مضغوطة، بعد تضخيم الفواتير الخاصة بها كغطاء لتهريب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة نحو بنوك أجنبية.

ومثل المتهم “م.شكيب” الأحد، أمام محكمة الحال لمواجهة تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الهيئة، وتضمن الحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا مرفقا بأمر قبض وغرامة مالية، وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهم بناء على شكوى تقدمت بها إدارة الجمارك، بعد ثبوت تورطه في تضخيم فواتير خاصة بعمليات استيراد بضاعة تتمثل في مجموعة من البرمجيات عبر مطار الجزائر الدولي.

وكشف تقرير أعدته إدارة الجمارك بخصوص صفقات أبرمتها شركة استيراد وتصدير تخص مغتربا مزدوج الجنسية يدعى “م.ش”، قام بعملية استيراد وتوطين الصفقة على مستوى بنك عمومي، نتج عن العملية تحويل مبلغ مالي ضخم للخارج يقدر بـ35 ألف أورو، وتبين من خلال التحقيقات الجارية أن المعني استغل امتيازات خاصة تتعلق بتخفيض على الرسم، من أجل إبرام الصفقة ومضاعفة السعر للأقراص المستوردة مقارنة بسعرها الحقيقي بالسوق الوطنية.

من جهة أخرى، صرح المتهم أثناء محاكمته أن البضائع المحجوزة عبارة عن أقراص مضغوطة تحمل برمجيات لعدة شركات كبرى بالجنوب، كما أنكر تورطه في تضخيم فواتيرها، في حين قدم الممثل القانوني لمصالح الجمارك والخزينة العمومية، طلبات كتابية بخصوص تأسسهما كأطراف مدنية وكذا المطالبة بإلزام المتهم دفع تعويضات مالية، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية.

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