مستورد يغرق الجزائر بتوابل فاسدة

فضيحة الزنجبيل الملوّث تكشف عن فصول جديدة

مكّن استكمال التحقيق في قضية التوابل الفاسدة والمغشوشة المضبوطة داخل مطحنة خاصة، والتي فجّرها مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران مؤخرا، من حجز المزيد من هذه المادة وإجهاض عمليات تسويقها، ويتعلق الأمر بـ 1780 كلغ أخرى من بهاري الزنجبيل والقرفة اللذين عثر عليهما ملوثين بالسوس والديدان، لكن هذه المرة على مستوى ورشة مُستوردها الأصلي، الذي كان بصدد توضيبها في أكياس التعبئة، ليصل بذلك حجم الحجوزات الإجمالي إلى أكثر من 3 أطنان وقنطارين.

وبحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس المكتب الولائي للمنظمة بوهران، فإن هذه العملية تأتي بعد التدخل الأول لمفتشية التجارة لإقليم السانيا، أين تم في البداية، وعلى أساس معلومات وردت إلى هيئته، حجز 1430 كلغ من التوابل المغشوشة ومنتهية الصلاحية داخل وحدة خاصة لطحن الحبوب يقع مقرها بذات المنطقة الصناعية، ومن خلال استجواب صاحب هذه الأخيرة – يضيف محدثنا- تم الكشف عن مصدر البهارات محل الحجز، حيث اتضح أنها تعود لصاحب شركة تملك علامة تجارية مشهورة لتعبئة التوابل والفواكه الجافة، وهي نفسها التي تباشر عمليات استيراد منتوجها الخام، ليتم الأسبوع الماضي، وعلى إثر استكمال الإجراءات اللازمة، مداهمة أعوان التجارة لناحية السانيا وفي حضور ممثلي المنظمة للمكان المقصود، وهناك تم ضبط أكياس من الحجم الكبير وأخرى للتعبئة بداخلها بهارات مشكوك في نوعيتها، قبل أن يكشف الفحص العيني لها أنها تحمل ملصقات وسم مزدوجة، الظاهر منها مغشوش، مدون عليها تاريخ نهاية الصلاحية إلى غاية سنة 2023، فيما المخفي منها قديم ويشير إلى انتهاء مدة قابلتها للاستهلاك في سنة 2018، ناهيك عن معاينة حشرات السوس والدود بداخلها، ما يعني – حسب ذات المصدر – أن الغش طال نوعية المنتوج والوسم معا، وكذلك بلوغ تلك التوابل مرحلة متقدمة من الفساد، لاسيما أن الزنجبيل معروف بمقاومته الشديدة للتعفن بسبب مذاقه الحار واللاسع، ليتم على إثر ذلك حجز المواد المضبوطة، وهي تقدر تحديدا بطن واحد، 7 قناطير و80 كلغ من الزنجبيل والقرفة، مع تشميع الوحدة، وتحرير محضر مخالفة بخصوص استحواذ وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وعن المستجدات بشأن نتائج التحقيق الذي طال في البداية صاحب المطحنة سالفة الذكر، أوضح حاج علي بناء على إرساليات مديرية التجارة لمكتب المنظمة، أن ورشة الطحن تلك كانت تنشط بطريقة غير شرعية، وقد تم غلقها، مع تحرير محضري متابعة ضد صاحبها، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان قد لجأ إليه مستورد المذكور من أجل القيام بطحن حبوب التوابل التي ينشط في مجال تعبئتها وبيعها كمنتوج نهائي.

واستنادا إلى مصادر مؤكدة للشروق، فإن المستورد صاحب شركة تعبئة التوابل والفواكه الجافة، كان يتعمد منذ سنوات الغش في نوعية البهارات التي يسوقها محليا ووطنيا من خلال مزج حبوب التوابل بالبقايا والألياف والقشور لزيادة وزنها، كما أكدت نتائج التحاليل المجراة على عينات التوابل المقتطعة من مطحنة السانيا على عدم مطابقة منتجات المستورد للمعايير المطلوبة.