مستوطنة إسرائيلية تستفز المسلمين برقصها في باحات الأقصى! (فيديو)

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو لمستوطنة إسرائيلية تعمّدت استفزاز مشاعر المسلمين برقصها في باحات المسجد الأقصى.

وبحسب ما أفادت صحف فلسطينية فإن المستوطنة نشرت مقطعًا مصورًا عبر حساباتها وهي ترقص على أصوات الموسيقى والغناء، أثناء اقتحامها للمسجد برفقة مجموعات المستوطنين.

وقال نشطاء إنها تعمدت استفزاز مشاعر المسلمين الذين يرفضون تدنيس الأماكن المقدسة.

وعبرت الناشطة المقدسية “خديجة خويص” عن استيائها مما صار عليه الوضع في المسجد الأقصى الشريف، والذي صار تدنيس المستوطنين له أمراً ممنهجاً.

وكتبت عبر حسابها على تويتر، أنه “بينما نحن نيام، هناك مستوطنة إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى ضمن مجموعات السياح، وتنشر مقطعاً مصوّراً لها وهي ترقص على إيقاع أغنية نابية، في صحن قبة الصخرة المشرفة”.

يذكر أن عديد المستوطنات اليهوديات نشرن، مؤخرا، صورا فاضحة لهن أمام قبة “الصخرة المشرفة”، وهو ما قوبل باستنكار وغضب شديد.

في ذات السياق أكد النائب عبد الرحمن زيدان على أن نداءات “الأقصى في خطر” قد أثبتت مصداقيتها، وأنه قد آن الأوان للأمة الاسلامية شعوبا وحكومات أن تستجيب لنداء الأقصى.

ودعا إلى دعم المرابطين من أهل القدس والداخل، والذين هم رأس الحربة في مواجهة مخططات الاحتلال بحق الأقصى وتهويده.

وشدد على عدم ترك المرابطين وحدهم يواجهون بصدور عارية الخطر الداهم، متسائلا: إن لم تنهض الأمة الآن بمسؤوليتها تجاه الأقصى؛ فمتى؟!.

وأضاف: “من الواضح أن جماعات الهيكل المزعوم بإصرارهم على نفخ البوق في أعيادهم وصلوا في تنفيذ مخططاتهم إلى مرحلة متقدمة، وأنهم يعملون دون كلل لتهويد المسجد الأقصى”.

من جانبه أكد الداعية القيادي الشيخ نصوح الراميني، أن الاحتلال يحاول استغلال أي فرصة وخاصة في فترات الأعياد وعيد الغفران، من أجل تسريع الخطوات نحو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وقال الشيخ الراميني: “إن الأحزاب (الإسرائيلية) كذلك تتسابق اليوم لنيل رضى جماعات الهيكل المتطرفة في تهويد المسجد الأقصى، والوصول للتقسيم الزماني والمكاني وهدم المسجد وبناء الهيكل، وذلك للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الكنيست.