مستوطنة إسرائيلية تمدح حماس مع توجيه رسالة وتهاجم نتنياهو

وجهت مستوطنة إسرائيلية رسالة إلى حركة حماس وتوسلت منهم أن يحافظوا على ابنها المتواجد في قطاع غزة، فيما هاجمت نتنياهو.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة فقد هاجمت المستوطنة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الهواء، وتوسلت حركة حماس والجهاد الإسلامي بحماية الأبرياء الإسرائيليين في غزة على حد مطلبها.

وقالت المرأة بغضب في اليوم الرابع من عملية طوفان الأقصى: “ما يهمني أنه مرت 4 أيام ومازال أبناؤنا في غزة.. هذا ما يهمني.. بأي عالم يحدث هذا؟.. أنتم تريدون حربا مع غزة على حساب أبنائنا.. كفى انتهى”.

وأضافت: “مر 4 أيام على الحدث، لماذا تتركونهم داخل النار؟.. بيبي نتنياهو أنا أريد رقمك.. أريد منك أن تنظر في عيني وتقول لي ماهذا؟ أريد منك أن تتخيل أن ابنك هناك.. ولد صغير عديم الحيلة يصرخ”.

وتابعت: “أنا أتوجه وأتوسل إلى حماس والجهاد.. أنا اتوجه إلى قلوبكم لأنهم بشر ولكم قلوب.. أنتم بني آدم.. حافظوا لي على ابني.. حافظوا على الأولاد وعلى الوالد والوالدة وعلى الرجال والنساء وعلى كل الإسرائيليين الأبرياء الموجودين معكم”.