مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال يقتحمون باحات “الأقصى”

اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن مستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، وبابي القطانين وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وحملوا القرابين النباتية.

وكانت قوات الاحتلال شددت من قيودها، ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات المستوطنين يرقصون ويغنون، ويؤدون ما يسمى بطَقس “بركة الكهنة” داخل المنطقة الشرقية بالمسجد الأقصى؛ احتفالا باليوم السادس من عيد العُرش اليهودي.