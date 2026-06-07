مستوطنون متطرفون يرفعون أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال، حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المصدر نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 123 مستوطنا نفذوا اقتحامات للمسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وقام المقتحمون بصلوات جماعية وطقوس تخللتها أغان ورقص، كما رفعوا أعلام الاحتلال في منطقة الرواق الغربي للمسجد الأقصى.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن شهر ماي الماضي، سجّل زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين. حيث دخل آلاف المستوطنين إلى المسجد عبر باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.