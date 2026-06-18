-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مستوطنون يؤدون طقوسا في باحات الأقصى تحت حماية الاحتلال

الشروق أونلاين
  • 246
  • 0
مستوطنون يؤدون طقوسا في باحات الأقصى تحت حماية الاحتلال
ح.م
مستوطنات تلمودية في باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية، أن عددا من المستوطنين نفذوا ما يُعرف بـ”السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى. مقابل مصلى قبة الصخرة، خلال جولات الاقتحام.

ويشهد المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اقتحامات المستوطنين. التي تترافق مع أداء طقوس تلمودية ورقصات وأغانٍ داخل باحاته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

وفي 7 جوان، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة. تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال، حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المصدر نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 123 مستوطنا نفذوا اقتحامات للمسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وقام المقتحمون بصلوات جماعية وطقوس تخللتها أغان ورقص، كما رفعوا أعلام الاحتلال في منطقة الرواق الغربي للمسجد الأقصى.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن شهر ماي الماضي، سجّل زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين. حيث دخل آلاف المستوطنين إلى المسجد عبر باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

مقالات ذات صلة
قصر الأمم بجنيف يحتضن لقاء حول الصحراء الغربية وتقرير المصير

قصر الأمم بجنيف يحتضن لقاء حول الصحراء الغربية وتقرير المصير

أوكرانيا تعلن تبنيها لأعنف هجوم بالمسيرات على موسكو منذ عامين

أوكرانيا تعلن تبنيها لأعنف هجوم بالمسيرات على موسكو منذ عامين

مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية تعلن تسريح آلاف العمال

مجموعة “فولكس فاغن” الألمانية تعلن تسريح آلاف العمال

تسريبات لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.. هذا ما تضمنته

تسريبات لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.. هذا ما تضمنته

عمالة الأطفال في المغرب.. ظاهرة متفاقمة تكشف هشاشة الواقع الاجتماعي

عمالة الأطفال في المغرب.. ظاهرة متفاقمة تكشف هشاشة الواقع الاجتماعي

رسميا.. رئيسا أمريكا وإيران يوقّعان مذكرة التفاهم إلكترونيا

رسميا.. رئيسا أمريكا وإيران يوقّعان مذكرة التفاهم إلكترونيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد