مستوطنون يؤدون طقوسا في باحات الأقصى تحت حماية الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية، أن عددا من المستوطنين نفذوا ما يُعرف بـ”السجود الملحمي” في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى. مقابل مصلى قبة الصخرة، خلال جولات الاقتحام.

ويشهد المسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اقتحامات المستوطنين. التي تترافق مع أداء طقوس تلمودية ورقصات وأغانٍ داخل باحاته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

وفي 7 جوان، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة. تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال، حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفاد المصدر نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 123 مستوطنا نفذوا اقتحامات للمسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته.

وقام المقتحمون بصلوات جماعية وطقوس تخللتها أغان ورقص، كما رفعوا أعلام الاحتلال في منطقة الرواق الغربي للمسجد الأقصى.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن شهر ماي الماضي، سجّل زيادة ملحوظة في أعداد المقتحمين. حيث دخل آلاف المستوطنين إلى المسجد عبر باب المغاربة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.