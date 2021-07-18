مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى وأبو عبيدة يتوعد!
اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، بمناسبة ما يسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل”، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سبقتهم إلى ذلك فجرا ومنعت الفلسطينيين من التواجد هناك.
عضو الكنيست عن (يمينا) عميحاي شكلي، والعضو السابق عن (البيت اليهودي) شولي موعلم، يرددان جماعياً النشيد الوطني (هاتيكفا) في قلب #المسجد_الأقصى.
هذا المشهد المعيب لم يكن ليجري لولا الصمت المطبق شعبياً ورسمياً وفصائلياً إلا من ثلة قليلة من المقدسيين في الأقصى.#لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/gaRh6on7JZ
— Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) July 18, 2021
وقدّرت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عدد اليهود المتشددين والمستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح بأزيد من 900 شخص.
الاقتحامات مستمرة.. مصادر محلية: 950 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة.#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/EHUkGgwYaa
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) July 18, 2021
وقالت إنهم دخلوا على دفعات من باب المغاربة تحت حراسة من قوات الاحتلال التي أمّنت اقتحامهم بعد أن قمعت مصلين فلسطينيين ودفعتهم إلى الخروج، في حين حاصرت عشرات منهم داخل المسجد القبلي.
وكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أول تصريح له بعد إعلان قرار الاقتحام أن فعلتهم لن تمرّ بسلام، مشيرا إلى أنهم اشتاقوا لصوت صواريخ المقاومة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الإسرائيليون يعلنون أنهم سيقتحمون مسرى رسول الله ﷺ بأعداد كبيرة ليطالبوا بإقامة هيكلهم المزعوم،يبدوا أن صوت صواريخنا استوحشهم ومبيتهم فى الملاجىء افتقدوه”.
الإسرائيليون يعلنون أنهم سيقتحمون مسرى رسول الله ﷺ بأعداد كبيرة ليطالبوا بإقامة هيكلهم المزعوم،يبدوا أن صوت صواريخنا استوحشهم ومبيتهم فى الملاجىء افتقدوه #لن_يمر_الاقتحام pic.twitter.com/j66WQPrjvN
— أبــو عبيـــدة (@apoapaidaa) July 18, 2021
واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تدنيس المسجد الأقصى، إذ قال وكيل الوزارة حسام أبو الرب، في بيان صحافي، إن “هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى بخاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده”.
الأوقاف: “نستنكر ما تعرض له المسجد الأقصى من تدنيس واسع لساحاته ومحاولة من عشرات المستوطنين لأداء طقوس تلمودية في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل”.#لن_يمر_الاقتحام #اقتحام_8_ذوالحجة pic.twitter.com/TNXgL2mztN
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 18, 2021
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، ودانت اقتحامات باحات المسجد الأقصى المبارك.
من جانبها استنكرت الخارجية الفلسطينية الاعتداءات الهمجية التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته على المصلين في المسجد فجرا وملاحقتهم وإجبارهم على الخروج من باحات المسجد لتسهيل دخول المتطرفين اليهود.
وقالت الخارجية “إن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد للقدس وفرض للسيطرة عليها بغرض تفريغها من المواطنين الفلسطينيين”.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية كاملة عن هذا الاستهداف المتواصل للقدس بأحيائها وبلداتها وهويتها الفلسطينية، وبوجه خاص المسجد الأقصى المبارك، ونتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها”.