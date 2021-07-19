مستوى الخضر عالمي وسيتألقون في المونديال

اللاعب الدولي السابق بلال دزيري يؤكد لـ"الشروق"

مستوى المنتخب أحسن بكثير من منتخبات شاركت في اليورو

وصلتني أربعة عروض من أندية الدرجة الأولى لكني فضلت عدم المغامرة

“الداربي صامط” بسبب غياب الأنصار في المدرجات

قال الدولي السابق، بلال دزيري، إن الجميع يطمح إلى تتويج أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للتتويج بكأس العالم المقبلة في قطر، بحكم أن بطل إفريقيا الحالي الجزائر مرشح فوق العادة لتقديم دورة مشرفة نظير المشوار الذي يقدمه منذ إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي على العارضة الفنية. وأكد المدرب السابق لنصر حسين داي أن قوة أشبال بلماضي في لعبهم الجماعي وتوقع بلوغهم أدوارا متقدمة في المونديال المقبل، وأضاف قائلا: “إحساسي كبير بأن بلماضي سيكرر الإنجاز الكبير الذي حققه بمصر في الكان المقبل بقطر”.

وقال إن حظوظ عرب إفريقيا للتأهل للمونديال في غاية الصعوبة وأشبال بلماضي مرشحون للتواجد في قطر، كما حمل رؤساء الفرق المسؤولية الكاملة في طريقة الصعود للقسم الأول لأنهم هم من صادقوا على نظام البلاي اوف في بداية الموسم.

أين هو بلال دزيري؟

بعد استقالتي من تدريب نصر حسين داي جاءتني أربعة عروض من طرف أندية من الدرجة الأولى لكني فضلت عدم المغامرة مرة ثانية بسبب ما حدث لي مع أهلي برج بوعريريج.

بودنا أن تطلعنا على سبب ابتعادك عن التدريب هذا الموسم؟

كل الفرق تشكو من الضائقة المالية لذلك قررت عدم المغامرة وعدم الإشراف على أي فريق وممكن جدا أن تتحسن الأمور الموسم المقبل وبعدها لكل مقام مقال.

هل تابعت الداربي الأخير بين المولودية والاتحاد؟

أكيد، لكن داربي هذا الموسم كما يقولون “جاء صامط” بسبب غياب أنصار الفريقين الشناوة والمسامعية في المدرجات.

من ترشح للتتويج بلقب البطولة الوطنية؟

هناك 21 نقطة في المزاد بحكم أن البطولة لا تزال منها سبع جولات وكل الاحتمالات واردة لكن أرشح أحد فرق البوديوم للتتويج بلقب البطولة وهم وفاق سطيف، وشباب بلوزداد أو شبيبة الساورة.

من هو أحسن لاعب محلي في رأيك؟

لا أستطيع تقييم أي لاعب حتى نهاية الموسم وممكن جدا يبرز لاعب في هذه الجولات السبع المتبقية، لكن موهبة وفاق سطيف محمد الامين عمورة يبقى من بين أحسن اللاعبين وهو شاب طموح وأتمنى له الاحتراف في أوروبا لتطوير مستواه.

ما رأيك في نظام الصعود الجديد لبطولة القسم الأول المحترف المتمثل في دورة البلاي أوف؟ وهل أنت معها أم ضدها؟

رؤساء الفرق هم الذين صادقوا في بداية الموسم على هذه الطريقة وهم يتحملون المسؤولية الكاملة، حقيقة الفرق منذ موسم كامل وهي تحتل المراتب الأولى وفي دورة مصغرة يضيع جهدهم وهذا حرام وكل الاحتمالات واردة لكن أٍرشح أحد فرق البوديوم للتتويج بلقب البطولة أما عن لقاء اليوم بين مستقبل وادي سلي وهلال شلغوم العيد أستطيع القول أن الحظوظ متساوية للفريقين، وفي المقابلات الفاصلة كل الاحتمالات واردة.

ما تقييمك لشبان الجزائر لأقل من 20 سنة في البطولة العربية الأخيرة بمصر؟

إيجابية إلى حد كبير، رغم ضيق الوقت وتوقف بطولة الفئات الشبانية ماعدا فئة اقل من 21 سنة لكن الطاقم الفني بقيادة محمد لاسات ومراد سلاطني استطاعا أن يكونا منتخب قوي جدا، ومشاركة زملاء محمد رفيق بن عمر مشرفة وهم يستحقون التتويج بكأس الدورة بشهادة كل من تابعها وهم مستقبل الكرة الجزائرية.

ومنتخب المحليين بقيادة الماجيك مجيد بوقرة؟

قدموا أداء رائعا في ودية ليبيريا 5-1 وأتوقع أنهم سيذهبون بعيدا في الدورة العربية المقبلة بقطر، والشان القادم بالجزائر سنة 2023.

وحظوظ عرب إفريقيا في الوصول إلى المونديال العربي بقطر؟

إن حظوظ المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في التصفيات الثانية المؤهلة لمونديال قطر للقارة السمراء وهي الجزائر وجيبوتي ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا في غاية الصعوبة للتنافس على التأشيرات الخمس المخصصة لإفريقيا، حيث يتنافس عليها 40 منتخبا، مع العلم أن هناك منتخبات عربية وضعتها القرعة وجها لوجه تتواجد في مجموعة واحدة منها بطل إفريقيا الجزائر التي تواجه جيبوتي، وتونس في المجموعة الثانية تواجه موريتانيا ومصر تلاقي ليبيا، والمغرب أوقعتها القرعة مع منتخب عربي أخر الا وهو السودان يعني أن نصف المنتخبات تغادر التصفيات رسميا.

إذن أنت متشائم بوصولهم إلى النهائيات؟

لا، خاصة أبطال إفريقيا تحت قيادة جمال بلماضي الذي يعرف كيف يفتح شفرة المنتخبات الإفريقية، إضافة إلى الأول عربيا نسور قرطاج رغم مجموعة الموت التي يتواجد فيها والتي تضم الرصاصات النحاسية لمنتخب زامبيا، بينما تشهد المجموعة السادسة صراعا عربيا بين مصر وليبيا، في حين يصطدم أسود الأطلس بالمنتخب السوداني في المجموعة التاسعة، مع العلم أن المنتخبات الإفريقية كأسود التيرانغا الذي يضم في صفوفه أحسن لاعب إفريقي لسنة 2019 ألا وهو ساديو ماني وافرة للتواجد في العرس العالمي بقطر شأنه شأن أحد عمالقة الكرة الافريقية الكاميرون أو كوت ديفوار في المجموعة الرابعة وبرازيل إفريقيا المنتخب الغاني والبافانا بافانا.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يحلم بتتويج الخضر بكأس العالم بقطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية، ماذا تقول له؟

الكل يطمح مع بلماضي وهذا شرف للمحاربين وتأكيد على أنه بلغ مستوى عالمي وأتوقع أن الخضر سيقدمون دورة مشرفة خاصة وأنها تقام على الأراضي العربية.

وكيف تقيم مستواهم مقارنة مع المنتخبات التي شاركت في اليورو الأخير وكوبا أميريكا؟

أشبال بلماضي أحسن بكثير بعدة منتخبات شاركت في اليورو وكوبا أمريكا وإنشاء سيلتقي بهم في مونديال قطر ويؤكد أشبال بلماضي علو كعبهم كما فعلوها ضد كولومبيا 3-0 التي بلغت الدور ربع النهائي في كوبا أميريكا.

المتتبعون يقولون إن هناك شبها بين منتخب الأزوري الفائز بكأس أوروبا والمحاربين أبطال إفريقيا. هل هذا صحيح؟

حقيقة هناك شبه تام يتمثل في الخطة التي يطبقها بلماضي تشبه إلى حد كبير خطة مدرب الأزوري الكل يدافع والكل يهاجم وهذه هي الكرة الحديثة، والحمد لله أن هذه الخطة ناجحة إلى حد كبير كما أن الدربان زرعا في نفوس لاعبيهم الروح القتالية وهي سر المحافظة على سجلهم خال من الهزائم 34 بالنسبة للإيطاليين و27 بالنسبة للخضر وأتوقع أن العدد مرشح للزيادة.

وكيف ترى حظوظ الخضر في الكان المقبل بالكاميرون مع العلم أنهم يحتفظون بذكريات سيئة ضد البلد المنظم؟

أنا متفائل جدا رغم أن الغلبة تاريخيا للكاميرون هذا الأخير الذي يعتبر الشبح الأسود للخضر، لكن أتوقع أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سيكسرون لا محالة هذه القاعدة ويضعون حدا للنتائج السلبية ويفتحوا صفحة جديدة مع الانتصارات، وأتوقع أنهم سيبلغون المربع الذهبي ولما لا التتويج بالكأس، وأن يطرد بلماضي نفسه النحس الذي لازمه شخصيا أين انهزم على يد الأسود غير المروضة، وأن يكررون الإنجاز المحقق بمصر في دورة 2019.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في هذا الكان؟

ستكون مشرفة لكن أتوقع نهائي عربي إفريقي، بين السنغال أو الكاميرون ضد الخضر أو المغرب، وأتمنى أن يكون التتويج عربي.