مستوى “الخضر” قبيل سحب قرعة المونديال

كرة اليد

يتعرّف المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد هذا الأربعاء، على منافسيه في دور المجموعات لبطولة العالم 2027.

وتُسحب القرعة بمدينة ميونيخ الألمانية، على الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الجزائري. فيما تُقام النهائيات بهذا البلد الأوروبي ما بين الـ 13 والـ 27 من جانفي 2027.

وضمن مستوى رابع، يواجه “الخضر”منافسين ينتمون إلى الأوعية الثلاثة الأولى.

وكان المنتخب الوطني قد افتك تأشيرة المشاركة في بطولة العالم، بعد حيازة رتبة رابعة في بطولة إفريقيا نسخة رواندا 2026، إلى جانب مصر وتونس وجزر الرأس الأخضر وأنغولا.

ويُشرف على تدريب “الخضر” التقني الإسباني راوول ألونسو سانقينو، الذي خلف صالح بوشكريو.

المستوى الأول: الدانمارك وألمانيا وكرواتيا وإيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

المستوى الثاني: فرنسا وسلوفينيا والنرويج وصربيا وإسبانيا وإيطاليا وجزر الفارو ومقدونيا الشمالية.

المستوى الثالث: اليونان وبولونيا والبرازيل والبحرين وتونس وجزر الرأس الأخضر والشيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

المستوى الرابع: قطر والكويت واليابان والجزائر وأنغولا والأوروغواي وتركيا والعربية السعودية.