مستوى قياسي لتفشّي فيروس إنفلونزا الطيور في اليابان

أعلنت اليابان يوم الثلاثاء، أنها أعدمت نحو 7.75 ملايين طائر، للحدّ من تفشّي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1.

وقالت وزارة الزراعة في البلاد إنها سجّلت مستوى قياسيا لحالات الإصابة بالفيروس، بعد وصولها إلى 54 إصابة في 23 مقاطعة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد سجّلت أول إصابة بإنفلونزا الطيور باليابان، في شهر أكتوبر الماضي، على مستوى مزرعة دواجن بمقاطعة أوكاياما الغربية.

ويصيب فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، الطيور الداجنة بشكل خاص. وهو مرض شديد العدوى، كما يتسبّب في نفوق الطيور المصابة به في غضون أيام.