-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مستوى قياسي لتفشّي فيروس إنفلونزا الطيور في اليابان

الشروق أونلاين
  • 50
  • 0
مستوى قياسي لتفشّي فيروس إنفلونزا الطيور في اليابان
أرشيف
إنفلونزا الطيور في اليابان

أعلنت اليابان يوم الثلاثاء، أنها أعدمت نحو 7.75 ملايين طائر، للحدّ من تفشّي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1.

وقالت وزارة الزراعة في البلاد إنها سجّلت مستوى قياسيا لحالات الإصابة بالفيروس، بعد وصولها إلى 54 إصابة في 23 مقاطعة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد سجّلت أول إصابة بإنفلونزا الطيور باليابان، في شهر أكتوبر الماضي، على مستوى مزرعة دواجن بمقاطعة أوكاياما الغربية.

ويصيب فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، الطيور الداجنة بشكل خاص. وهو مرض شديد العدوى، كما يتسبّب في نفوق الطيور المصابة به في غضون أيام.

مقالات ذات صلة
البرازيل: توقيف مسلّح حاول دخول مراسم تنصيب الرئيس دا سيلفا

البرازيل: توقيف مسلّح حاول دخول مراسم تنصيب الرئيس دا سيلفا

الأناضول: “سنة ذهبية” للغاز الجزائري في 2022

الأناضول: “سنة ذهبية” للغاز الجزائري في 2022

بعد باريس.. محمد السادس يقضي عطلة رأس السنة بهذه الجزيرة الإفريقية

بعد باريس.. محمد السادس يقضي عطلة رأس السنة بهذه الجزيرة الإفريقية

تراجع أسعار السيارات الروسية بنسبة 18 بالمئة في 2023

تراجع أسعار السيارات الروسية بنسبة 18 بالمئة في 2023

المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما في أوروبا عام 2022

المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما في أوروبا عام 2022

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد