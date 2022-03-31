مسجد “آيا صوفيا” يستعد لأول “تراويح” منذ 88 عاما

يستعد مسجد “آيا صوفيا” الكبير باسطنبول لاستقبال الوافدين إلى صلاة التراويح للمرة الأولى منذ 88 عاما، بعد تأجيلها لسنتين بسبب وباء كورونا.

وسيستقبل مسجد آيا صوفيا الكبير أول صلاة تراويح مساء الجمعة الأول من أفريل بطريقة “أندرون”، التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما.

وصلاة التراويح بـ”أندرون”، طريقة ظهرت في القصر العثماني وانتقلت منه إلى المساجد وكانت تقام في أيام خاصة، واستمرت حتى يومنا هذا.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد إقبالاً كبيراً من المصلين والزوار خلال شهر رمضان والذي يتزامن مع بداية الموسم السياحي، وتخفيف القيود التي رافقت وباء كورونا.

وبحسب وكالة الأناضول، من المتوقع أن يشهد المسجد زيادة كبيرة في عدد زواره، سواء من المواطنين أو الأجانب خلال شهر رمضان، لما يحمله من رمزية دينية وتاريخية.

كما يتوقع القائمون على المسجد أن يحتشد آلاف المصلين في صحنه وساحته خلال الشهر لأداء الصلوات المفروضة والتراويح.

وينظم القائمون عملية الدخول والخروج في المسجد، حيث أصبحت مسارات الدخول إليه مختلفة عن مسارات الخروج، بهدف التعامل بالشكل الأمثل مع الازدحام المتوقع خلال شهر رمضان.

وفي 24 جويلية 2020، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله لمتحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويقع “آيا صوفيا” في منطقة “السلطان أحمد” بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا لمدة 481 عاماً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.