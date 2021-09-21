مسجد الجزائر الأعظم هويتي.. يحتل الترند بعد حادثة المئذنة
تصدر هاشتاغ مسجد الجزائر الأعظم هويتي، الثلاثاء، الترند على تويتر، بعد الضجة التي أحدثتها صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية بحذفها لمنارته من صورة صحفية لجنازة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وعبر نشطاء عن استيائهم من حذف منارة المسجد بطريقة مهينة، داعين لضرورة معاقبة الصحيفة والمسؤول الأول عن هذا التعدي الصارخ على صرح ديني.
جريدة الوطن تحذف منارة المسجد بالفوطوشوب 😳
حسبنا الله ونعم الوكيل إلى أين بها .. كل شيء تبدل في بلادنا 😔 #مسجد_الجزائر_الأعظم_هويتي pic.twitter.com/dGQ8eIm99U
— My twit (@myhome_twit) September 21, 2021
ولقي الهاشتاغ انتشارا كبيرا مرفقا بصور وفيديوهات للمسجد الأعظم مع تعليقات تعكس الفخر والاعتزاز به، باعتباره منبرا للمرجعية الدينية الوطنية الأصيلة، ومنارة للإشعاع العلمي والفكري.
#مسجد_الجزائر_الأعظم_هويتي هويتنا وإنتمائنا ولا عزاء لشرذمة الكاردينال لافيجري. pic.twitter.com/Co5Wfa1ZXG
— 🇵🇸🇩🇿محمد (@____moh09) September 20, 2021
أصبحنا و أصبح الملك لله…
مسجد #الجزائر الأعظم معلما ومنبرا للمرجعية الدينية الوطنية الأصيلة ، ومنارة للإشعاع العلمي والفكري..#مسجد_الجزاير_الاعظم_هويتي#الجزائر pic.twitter.com/UOGpv8Si55
— Issazou 🇩🇿 (@2Issazou) September 21, 2021
وقال مغردون إن المسجد الأعظم سيبقى منارة شامخة غصة في قلوب العلمانيين، ومن يريد تزييف التاريخ والحقائق وضرب الهوية الوطنية.
#مسجد_الجزاير_الاعظم_هويتي
سيبقى منارة شامخة غصة في قلوب بني علمنة و أسيادهم وسيكتب التاريخ أنه بني في عهد بوتفليقة الذي حاولت جريدة الوطن الانتقام منه لحظة مرور موكب جنازته pic.twitter.com/cKsDg47bAo
— 🇩🇿وليد🇩🇿 (@xLUKqYjGPwZB70J) September 21, 2021
#مسجد_الجزاير_الاعظم_هويتي
منارة مسجد الجزائر الأعظم ماشاء الله السحاب وماغطاهاش…
و وليد لافيجري
غطاها بالفوطوشوب 🙄 pic.twitter.com/bsbwvSZLvQ
— mohammed boumellel (@BoumellellMoham) September 21, 2021
وشهد تويتر إنزالا لفيديوهات وصور من مختلف الزوايا والأوقات، لإظهار جمال المسجد الأعظم وشموخه، نكاية في الجريدة التي تعمدت حسبهم نزع المنارة من الصورة.
الجريدة التي حذفت #المسجد_الأعظم من صفحتها الأولى، كان بإمكانها، ببساطة، استعمال صورة أخرى لا تحتوي على مسجد، لو أن الأمر لم يكن مقصودا.. وهذا هو بيت القصيد!!#مسجد_الجزائر_الأعظم_هويتي pic.twitter.com/XtieFW46tm
— Leila BAÏR ليلى بعير (@LeilaBair1) September 20, 2021
يذكر أن صحيفة “الوطن” قامت بحذف منارة مسجد الجزائر الأعظم من صورة صحفية لجنازة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، فتحت بها في الصفحة الأولى لعدد الإثنين، وهو القرار الذي خلف جدلا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
منارة #المسجد_الأعظم 🇩🇿الأطول في العالم التي أدخلت أولاد بيجار ولاكوست ولافيجري في حالة هستيريا وأخرجتهم من جحورهم لنفث سمومهم
شكرا لكل من تصدى لهذا التيار الفرنكو تغريبي الراديكالي..المعركة مستمرة مادام أحفاد ديغول يناورون في رقصة الديك المذبوح#مسجد_الجزائر_الأعظم_هويتي pic.twitter.com/KBK9ThsclW
— AHMED HAFSI – حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) September 20, 2021
وتظهر الصورة الأصلية مدرعة عسكرية تجر جثمان الرئيس الراحل، على الطريق السيار المار بجانب الجامع الأعظم والرابط بمقبرة العالية، وبجانب الطريق تنتصب المنارة شاهقة، خلف عمارة سكنية، على ارتفاع 265 مترا.