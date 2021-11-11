مسجد باريس: ماكرون أهان مسلمي فرنسا في ذكرى الحرب العالمية الأولى
ندد مسجد باريس الكبير بما أسماه قرار إقصاء بحقه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في احتفالات يوم الهدنة المخلد لنهاية الحرب العالمية الأولى، معتبرة ذلك إهانة لسلمي فرنسا الذين قدموا عشرات الآلاف من الجنود الضحايا في هذه الحرب.
COMMUNIQUÉ – La Grande Mosquée de Paris exclue de la cérémonie de commémoration de l’#armistice du #11Novembre : un mépris de l’histoire de notre institution liée à la guerre 1914-18 et une humiliation pour les musulmans de France. pic.twitter.com/wQI20OpRnD
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 11, 2021