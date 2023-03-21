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مسجد تركي يعرض “البردة” المنسوبة للنبي في رمضان

الشروق أونلاين
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مسجد تركي يعرض “البردة” المنسوبة للنبي في رمضان
ح.م
البردة المنسوبة للنبي في مسجد تركي

يستعد جامع “البردة الشريفة” في إسطنبول التركية لفتح أبوابه أمام الزوار الراغبين في رؤية البردة المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن المكلّف بالحفاظ على البردة في الجامع، هو باريش سامر، الذي يقول إنه أحد حفدة التابعي أويس القرني.

وينطلق عرض “البردة” اعتباراً من الجمعة 24 مارس الجاري، ليستمرّ طيلة أيام شهر رمضان، في الجامع الذي يحمل اسم الرداء الذي يعتقد أن الرسول أوصى به للتابعي أويس القرني.

وأعرب سامر في حديث للوكالة، عن “شعوره بالفخر إزاء تحمله هذه المسؤولية، وصون عائلته للأمانة على مدى 59 جيلا متعاقبا، انطلاقا من التابعي أويس القرني”.

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