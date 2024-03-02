مسحت ذكرياته الثمينة.. زوجة بطل مونديال 2022 تسرق قميصه وميداليته

قامت زوجة إيزيكيل بالاسيوس بطل كأس العالم 2022 مع الأرجنتين بسرقة أغراضه الشخصية وبيعها.

ولعب بالاسيوس ما مجموعه 47 دقيقة في كأس العالم الماضية موزعة على 3 مباريات ليتوج بعدها رفقة الأرجنتين بكأس العالم، إلا أن شريكته يسكا فرياس مسحت تلك الذكريات الثمينة.

وكان بالاسويس وفرياس انفصلا في العام الماضي، إلا أن ذلك لم يوقف الزوجة من مواصلة عملها ببيع مقتنيات شريكها لتعويض المتطلبات المادية من أجل شقتها في الأرجنتين.

ويسير بالاسيوس نحو الطلاق من زوجته بعد قيامها ببيع مقتنياته، واعترفت فرياس أنها باعت قميص فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال 2022، وميداليته الذهبية الخاصة بالأبطال.

وأرفقت فرياس منشورا على موقع “إنستغرام” لمقتنيات زوجها إلى جانب الشخص الذي اشتراها، وقالت: “هو لا يريد إكمال سداد الأقساط الخاصة بشقته في تيغري لأنه لا يعلم إذا كان سيملكها أم لا”.