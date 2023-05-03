مسح شامل لأصحاب المشاريع في مجال تطوير “الدرون”

كشفت مديرة الحضانات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نسيمة أرحاب، الأربعاء، عن إطلاق مسح شامل لأصحاب المشاريع والمبتكرين في مجال الطائرات المسيّرة (الدرون).

وصرّحت أرحاب للإذاعة الجزائرية:”الوزارة تقوم بمسح شامل لأصحاب هذه المشاريع (الدرون) والمبتكرين في هذه التكنولوجيا والتكنولوجيات الأخرى، لأنها تلعب دورا مهما في مكافحة حرائق الغابات”.

وأضافت ذات المتحدثة:”وجدنا نماذج حية عن إنتاج وابتكار “درون” جزائرية لمكافحة الحرائق من خلال مؤسسات ناشئة، نوادي علمية وجامعات تعمل على تطوير هذه التقنيات”.

وتابعت نسيمة أرحاب تصريحها: “الوزارة تعمل على تمكين هذه الأطراف من الاتصال مع الإدارات والمؤسسات الوطنية المختصة”.