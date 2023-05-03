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الجزائر

مسح شامل لأصحاب المشاريع في مجال تطوير “الدرون”

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مسح شامل لأصحاب المشاريع في مجال تطوير “الدرون”
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طائرة مسيّرة (درون)

كشفت مديرة الحضانات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نسيمة أرحاب، الأربعاء، عن إطلاق مسح شامل لأصحاب المشاريع والمبتكرين في مجال الطائرات المسيّرة (الدرون).

وصرّحت أرحاب للإذاعة الجزائرية:”الوزارة تقوم بمسح شامل لأصحاب هذه المشاريع (الدرون) والمبتكرين في هذه التكنولوجيا والتكنولوجيات الأخرى، لأنها تلعب دورا مهما في مكافحة حرائق الغابات”.

وأضافت ذات المتحدثة:”وجدنا نماذج حية عن إنتاج وابتكار “درون” جزائرية لمكافحة الحرائق من خلال مؤسسات ناشئة، نوادي علمية وجامعات تعمل على تطوير هذه التقنيات”.

وتابعت نسيمة أرحاب تصريحها: “الوزارة تعمل على تمكين هذه الأطراف من الاتصال مع الإدارات والمؤسسات الوطنية المختصة”.

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