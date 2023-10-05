-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مسرحياته مبتكرة.. “نوبل للآداب” من نصيب الكاتب النرويجي جون فوس

الشروق أونلاين
  • 95
  • 0
مسرحياته مبتكرة.. “نوبل للآداب” من نصيب الكاتب النرويجي جون فوس

أعلنت “الأكاديمية السويدية” في ستوكهولم، الخميس، عن فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ”جائزة نوبل للآداب” لعام 2023.

وأشار بيان الأكاديمية إلى أنّ الدافع وراء منحه الجائزة هو “مسرحياته المبتكرة، ونثره الذي يمنح صوتاً لما لا يمكن قوله”.

وقال ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية إنّه اتصل بفوس هاتفيّاً لإبلاغه بالجائزة، وأنّ الكاتب كان يقود سيارته في الريف، ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

يون فوسه من مواليد 1959. ألّف قرابة أربعين مسرحيةً بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.

صدرت روايتُه الأُولى بعنوان “أحمر، أسود” عام 1983، وتلتها عدّة أعمال في الرواية والمسرح وكتب الأطفال؛ آخرها سباعيته: “الاسم الآخر” في كتابَين (2019)، و”أنا هو الآخر” في ثلاثة كتب (2020)، و”اسم جديد” في كتابَين (2021).

في رصيده عدد من الجوائز الأدبية؛ من بينها: “جائزة أيسن الدولية” عام 2010، و”الجائزة الأوروبية للآداب” عام 2014، كما حاز “وسام القديس أولاف الملكي” عام 2011، وهو أعلى امتياز في النرويج.

تُرجمت أعمال فوسه إلى أكثر من أربعين لغة؛ من بينها العربية التي نُقلت إليها روايتان؛ هما: “صباح ومساء” التي صدرت عن “منشورات الكرمة” في 2020 بتوقيع شيرين عبد الوهاب وأمل روّاش، و”ثلاثية” التي صدرت هذا العام عن دار النشر نفسها وبتوقيع المترجمتين نفسيهما.

ويُنتظر أن يتسلّم الفائز، إلى جانب خمسة فائزين آخرين بجوائز نوبل المختلفة لهذا العام، ميدالية وشهادة وجائزةً نقدية تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة، في حفلٍ يُقام في ستوكهولم في العاشر من  ديسمبر المقبل، في ذكرى رحيل ألفرد نوبل عام 1986.

مقالات ذات صلة
نساء من غرينلاند تطالبن بتعويضات مالية من الدنمارك

نساء من غرينلاند تطالبن بتعويضات مالية من الدنمارك

في حالة شاذة.. هذا الشهر الأكثر حرا على مستوى العالم

في حالة شاذة.. هذا الشهر الأكثر حرا على مستوى العالم

لن يعيش أكثر من 6 أشهر.. هذا ما قاله ضابط مغربي عن محمد السادس! (فيديو)

لن يعيش أكثر من 6 أشهر.. هذا ما قاله ضابط مغربي عن محمد السادس! (فيديو)

اشتراكات مدفوعة “بدون إعلانات” لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام

اشتراكات مدفوعة “بدون إعلانات” لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام

الذكاء الاصطناعي لتوليد الإعلانات في فيسبوك وإنستاغرام

الذكاء الاصطناعي لتوليد الإعلانات في فيسبوك وإنستاغرام

“الإنسان الجزائري هو الذي أنتج ثقافته ومعماره ومن ينسبها للأتراك والرومان مخطئ”

“الإنسان الجزائري هو الذي أنتج ثقافته ومعماره ومن ينسبها للأتراك والرومان مخطئ”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد