مسرحياته مبتكرة.. “نوبل للآداب” من نصيب الكاتب النرويجي جون فوس

أعلنت “الأكاديمية السويدية” في ستوكهولم، الخميس، عن فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ”جائزة نوبل للآداب” لعام 2023.

وأشار بيان الأكاديمية إلى أنّ الدافع وراء منحه الجائزة هو “مسرحياته المبتكرة، ونثره الذي يمنح صوتاً لما لا يمكن قوله”.

وقال ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية إنّه اتصل بفوس هاتفيّاً لإبلاغه بالجائزة، وأنّ الكاتب كان يقود سيارته في الريف، ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

يون فوسه من مواليد 1959. ألّف قرابة أربعين مسرحيةً بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.

صدرت روايتُه الأُولى بعنوان “أحمر، أسود” عام 1983، وتلتها عدّة أعمال في الرواية والمسرح وكتب الأطفال؛ آخرها سباعيته: “الاسم الآخر” في كتابَين (2019)، و”أنا هو الآخر” في ثلاثة كتب (2020)، و”اسم جديد” في كتابَين (2021).

في رصيده عدد من الجوائز الأدبية؛ من بينها: “جائزة أيسن الدولية” عام 2010، و”الجائزة الأوروبية للآداب” عام 2014، كما حاز “وسام القديس أولاف الملكي” عام 2011، وهو أعلى امتياز في النرويج.

تُرجمت أعمال فوسه إلى أكثر من أربعين لغة؛ من بينها العربية التي نُقلت إليها روايتان؛ هما: “صباح ومساء” التي صدرت عن “منشورات الكرمة” في 2020 بتوقيع شيرين عبد الوهاب وأمل روّاش، و”ثلاثية” التي صدرت هذا العام عن دار النشر نفسها وبتوقيع المترجمتين نفسيهما.

ويُنتظر أن يتسلّم الفائز، إلى جانب خمسة فائزين آخرين بجوائز نوبل المختلفة لهذا العام، ميدالية وشهادة وجائزةً نقدية تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة، في حفلٍ يُقام في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل، في ذكرى رحيل ألفرد نوبل عام 1986.