مسرحية ” الطاحونة”.. حينما تكون أصغر قطعة سببا في استمرار الحياة

سيكون عشاق المسرح، على موعد مع العرض الشرفي لمسرحية ” الطاحونة”، للمسرح الجهوي مصطفى كاتب لسوق هراس، وذلك يومي التاسع والعاشر من شهر نوفمبر على الساعة الرابعة، بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة.

نص مسعود جنبة، إخراج ومعالجة درامية لطفي بن سبع. هذا وتدور أحداث المسرحية، حول صراع الخير والشر، الحب والكراهية بين الصدق والكذب، بحيث تتوقف أصغر قطعة في الآلة “الطاحونة” وقد يكون سببا في إفلاس الشركة، فتسابق ” الريم” الزمن، وهي مديرة الشركة من أجل إيجاد الحل في أقرب وقت، لتفادي إفلاس الشركة، بإحضار القطعة، ويكون هذا بسفر” الصافي” مسؤول الصيانة لجلب القطعة، ومن هنا يبدأ المد والجزر في أحداث العرض، بين زرقان محتكر إنتاج الشركة وعضو في الإدارة، والذي يسعى إلى الإستلاء على الشركة، و بين الصافي وباقي الأعضاء، فهل يعود الصافي من سفره حاملا معه القطعة المنشودة؟ وهل سيستولي زرقان على الشركة؟ هذا ما سوف يكتشفه الجمهور، خلال هذا العرض الشرفي، لمدير الانتاج محمد إسلام عباس، تمثيل : نوي لبنة، عشي علي، رياض جفافلية، حلايمية إبراهيم، زعفور سمير، رحايلي أكرم، بوناب سمية. سينوغراقيا رزيق بن نصيب.