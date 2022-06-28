“مسرح الشارع” يخرج “عطيل” إلى الساحات وشكسبير يشرب قهوة في وهران

في إطار تظاهرة أيام مسرح الشارع قدم مجموعة من طلبة الفنون الدرامية لجامعة وهران عرضا بعنوان “عطيل الغيار”. فريق الطلاب كانت تحت قيادة الأستاذ بوعناني الذي تمكن من إعطاء روح جديدة للنص الذي تحوّل إلى عرض استقطب الوهرانيين حيث شهدت ساحة أول نوفمبر غير بعيد عن مسرح المدينة تجمعا كبيرا للعائلات التي شكلت حلقة أنصتت للعرض بكل خشوع حتى نهايته كما أظهر العرض أيضا شجاعة وجرأة ونضج الفريق الشاب الذي واجه جمهور الحدائق العامة.

وقالت بن عمارة نرجس عوض في الفرقة التي قدمت العرض أنها أول مرة تواجه الجمهور في الساحات العمومية، حيث تعوّدت من قبل تقديم عروض على الخشبة واعتبرت بن عمارة أن التجربة التي خاضتها في مسرح الشارع ناجحة لأنها تمكنها من اختبار أدائها كممثلة واكتساب الثقة في مواجهة الجمهور، في حين اعتبرت اللمسة التي أفضاها الأستاذ بوعناني على النص أيضا تستحق التقدير لأنه حول نص كلاسيكي إلى عرض عفوي تجاوب معه الشعب بمختلف شرائحه.

من جهة أخرى تواصلت عروض مسرح الشارع ليلا بمختلف الساحات والحدائق العمومية لوهران، حيث عرف اليوم الثالث إضافة عرض آخر حيث وصل عدد العروض إلى تسعة عروض يومية بدل ثمانية واستقطبت العروض الليلة زهاء ألف شخص تجمعوا في الساحات لمتابعة عروض القوال والحلقة والحكواتي ومسرح العرائس خاصة وأن العروض تزامنت مع موسم العطل وخروج العائلات بحثا عن أماكن الراحة.

تظاهرة مسرح الشارع التي أطلقها المسرح الجهوي عبد القادر علولة تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط لقيت استحسان الجمهور الوهراني الذي تابع بشغف كل العروض التي قدمت في مقاهي وساحات المدينة.

واعتبر مدير مسرح علولة مراد سنونسي أن الهدف من إطلاق تظاهرة مسرح الشارع هي استقطاب جمهور جديدة للمسرح والعمل إلى الذهاب نحو الجمهور عوض انتظاره كما اعتبر صاحب المبادرة أن مسرح الشارع بساهم في تربية الأذواق والمساهمة في نشر الوعي والثقافة.