مسرع “ألجيريا فانتور”: إطلاق برنامج موجه للمؤسسات الناشئة في الاقتصاد الأخضر

سيطلق مسرع المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة، برنامج تسريع موجه للمؤسسات الناشئة في الاقتصاد الأخضر.

وأفاد بيان لهذه الهيئة العمومية، أن البرنامج الجديد للمسرع “ألجيريا فانتور” يهدف إلى مرافقة 15 مؤسسة ناشئة وشركة تنشط في قطاعات حيوية للاقتصاد الأخضر، على غرار الطاقات المتجددة والزراعة المستدامة والنجاعة الطاقوية وإعادة التدوير وتسيير النفايات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مبتكرة ومولدة لفرص العمل.

وأشار المصدر الى “الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في تشجيع المزيد من المؤسسات الناشئة على التركيز على التنمية المستدامة من خلال مبادراتها المقاولاتية”.

وسيركز برنامج المسرع “ألجيريا فانتور”، المصمم خصيصا لهذه المؤسسات الناشئة، على “تطوير وتحسين مهارات المقاولين المرافقين والتواصل مع الجهات المؤسساتية”.

كما سيقترح البرنامج دورات تكوينية متخصصة ولقاءات مع مقاولين اخرين ينشطون في مجال الاقتصاد الاخضر، علاوة على المشاركة في فعاليات الربط الشبكي، وهي كلها فرص للتعلم وتبادل الخبرات ودعم منتجاتهم وخدماتهم.

ومن خلال هذا البرنامج، يهدف مسرع “الجيريا فانتور” ومنظمة العمل الدولية الى “دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر من خلال ترقية الابتكار والشغل والمقاولاتية المستدامة”.