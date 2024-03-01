مسعودي النجم رقم واحد في غوزتبه التركي

واصل اللاعب الدولي الجزائري بلال مسعودي ونجم فريقه غوزتبه التركي الأول، تألقه بشكل لافت هذا الموسم في البطولة التركية الدرجة الثانية، بعدما بصم لاعب شبيبة الساورة السابق على 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 14 مباراة هذا الموسم خاضها اللاعب.

وأصبح مسعودي رقما مهما في عودة ناديه لسباق الصعود إلى الدرجة الأولى التركية “السوبر ليغا”، بعدما قاده لاحتلال المرتبة الثانية وموسعا الفارق إلى 05 نقاط عن الملاحق كوكايلي سبور، بعد 24 جولة.

وأكد موقع “بولو لاي” التركي أن إدارة نادي غوزتبه قررت تفعيل بند شراء عقد اللاعب مسعودي من طرف ناديه كورتري البلجيكي رسميا، بعدما أصبح يحظى بثقة كبيرة من طرف مدربه بفريق غوزتبه ستويلوف، أين فرض نفسه في الفريق وعودته بقوة، رغم معاناة اللاعب من شبح الإصابات، منذ بداية الموسم، ويريد المدرب الاحتفاظ به تحسبا للموسم المقبل.