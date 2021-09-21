مسعودي.. من القادرية إلى كورتري مرورا بِبشار

أجرى اللاعب الجزائري بلال مسعودي، الثلاثاء، الفحص الطبي “الرّوتيني” في عيادة ناديه الجديد كورتري البلجيكي.

والتحق مسعودي بِبلجيكا، بعد أن سوّى الإجراءات الإدارية على غرار جلب تأشيرة السفر.

وبعد هذا “المرور الإجباري”، التقى مسعودي بِمسؤولي فريقه الجديد، وأيضا الجهاز الفني، كما خاض حصّة تدريبية على انفراد. استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي كورتري البلجيكي.

وثمّنت إدارة نادي كورتري القدرات الفنية الهائلة للمهاجم مسعودي، وأشارت إلى أن اللاعب الجزائري فضّل فريقها الكروي على عروض استلمها من قطر والسعودية.

وسيخوض ابن البلدية القادرية (البويرة) أوّل تجربة كروية له خارج الوطن، بعد أن لعب لِفريقَي شبيبة الساورة ووداد تلمسان.

وسيرتدي بلال مسعودي (23 سنة) زيّ فريقه الجديد مُعارا لِموسم واحد، مع إمكانية شراء إدارة نادي كورتري البلجيكي العقد في صيف 2022. قادما من فريق شبيبة الساورة، الذي مازال يمتلك العقد حتى الـ 16 من أوت 2023.

وتألّق بلال مسعودي في البطولة الوطنية للموسم المُنقضي، بِتسجيل 19 هدفا لِمصلحة شبيبة الساورة. مُتصدّرا لائحة الهدّافين، رفقة أمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد (الطائي السعودي حاليا).

وكان فريق كورتري البلجيكي قبل ذلك في أوت الماضي، قد جلب لاعبا جزائريا آخرا، مُمثّلا في متوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري (21 سنة)، لِمدّة 5 مواسم، قادما من نادي البارادو.

ويتموقع فريق كورتري سادسا في لائحة ترتيب بطولة بلجيكا للموسم الجديد، من أصل 18 ناديا متنافسا. بعد مرور 8 جولات.