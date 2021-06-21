-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تعليق بث قناة الحياة وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة
الجزائر
ترتيب الهدافين بالرابطة المحترفة الأولى:

مسعودي يعمق الفارق ويتعرض لإصابة

الشروق أونلاين
  • 48
  • 0
مسعودي يعمق الفارق ويتعرض لإصابة
أرشيف

عمق المهاجم الدولي للمنتخب الجزائري للمحليين، بلال مسعودي، صاحب هدف افوز فريقه شبيبة الساورة على شبيبة سكيكدة (3-0)، الفارق في صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، ببلوغه الهدف رقم 17، بمناسبة الجولة الـ 26 للمنافسة.

وترك مسعودي مكانه في الشوط الثاني بسبب إصابة، وحسب الصفحة الرسمية للنادي، “فإن اللاعب سيخضع لفحوصات معمقة لتحديد نوعية إصابته بالضبط ومدة غيابه”.

ويتقدم مسعودي ملاحقه المباشر ومهاجم وفاق سطيف، محمد أمين عمورة، بفارق أربعة أهداف. هذا الأخير لم يتمكن من التسجيل في اللقاء الاخير أمام اهلي البرج وعريريج، بملعب 8 ماي 1945.

وكان اللاعبان قد ساهما في فوز المنتخب الجزائري للمحليين على المنتخب الليبيري الأول (5-1) في لقاء ودي جرى بالملعب الجديد بوهران. وتألق عمورة بتسجيله لرباعية، بينما أنهى مسعودي مهرجان الأهداف بهدف خامس سجله من ضربة جزاء.

ويتقدم الثنائي مسعودي- عمورة مجموعة من اللاعبين وهم سامي فريوي (مولودية الجزائر)، هشام خلف الله (أولمبي المدية ثم شباب بلوزداد) وأمير سعيود (شباب بلوزداد) بـ 11 هدفا لكل منهما.
ع. ع

مقالات ذات صلة
هل يتجاوب الرئيس تبون مع مطلب “الحكومة الموسعة”؟

هل يتجاوب الرئيس تبون مع مطلب “الحكومة الموسعة”؟

مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي

مهدي زرقان يرفض التنقل إلى الدوري الإنجليزي

سيال: انقطاع التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

سيال: انقطاع التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

هكذا رد مقري على آيت حمودة..!

هكذا رد مقري على آيت حمودة..!

الانتخابات التشريعية: إيداع 35 شخصا الحبس بتهم تتعلق بالتزوير

الانتخابات التشريعية: إيداع 35 شخصا الحبس بتهم تتعلق بالتزوير

بكالوريا 2021: أزيد من 731 ألف مترشحا يجتازون الامتحان هذا الأحد

بكالوريا 2021: أزيد من 731 ألف مترشحا يجتازون الامتحان هذا الأحد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد