مسعودي يعمق الفارق ويتعرض لإصابة

ترتيب الهدافين بالرابطة المحترفة الأولى:

عمق المهاجم الدولي للمنتخب الجزائري للمحليين، بلال مسعودي، صاحب هدف افوز فريقه شبيبة الساورة على شبيبة سكيكدة (3-0)، الفارق في صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، ببلوغه الهدف رقم 17، بمناسبة الجولة الـ 26 للمنافسة.

وترك مسعودي مكانه في الشوط الثاني بسبب إصابة، وحسب الصفحة الرسمية للنادي، “فإن اللاعب سيخضع لفحوصات معمقة لتحديد نوعية إصابته بالضبط ومدة غيابه”.

ويتقدم مسعودي ملاحقه المباشر ومهاجم وفاق سطيف، محمد أمين عمورة، بفارق أربعة أهداف. هذا الأخير لم يتمكن من التسجيل في اللقاء الاخير أمام اهلي البرج وعريريج، بملعب 8 ماي 1945.

وكان اللاعبان قد ساهما في فوز المنتخب الجزائري للمحليين على المنتخب الليبيري الأول (5-1) في لقاء ودي جرى بالملعب الجديد بوهران. وتألق عمورة بتسجيله لرباعية، بينما أنهى مسعودي مهرجان الأهداف بهدف خامس سجله من ضربة جزاء.

ويتقدم الثنائي مسعودي- عمورة مجموعة من اللاعبين وهم سامي فريوي (مولودية الجزائر)، هشام خلف الله (أولمبي المدية ثم شباب بلوزداد) وأمير سعيود (شباب بلوزداد) بـ 11 هدفا لكل منهما.

ع. ع