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رياضة

مسعودي يفتتح عدّاد التهديف في بلجيكا

علي بهلولي
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مسعودي يفتتح عدّاد التهديف في بلجيكا
بلال مسعودي

افتتح اللاعب الجزائري بلال مسعودي مساء السبت عدّاد التهديف، بِزيّ نادي كورتري البلجيكي.

وتعادل فريق كورتري بِنتيجة هدف لِمثله مع الزائر نادي سيركل بروج، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل بلال مسعودي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه كورتري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأمضى المهاجم مسعودي هدف التعادل لِفريقه كورتري في الدقيقة الـ 79، وهو أوّل توقيع له في الموسم الحالي. عِلما أن هذا اللاعب كان يُمثّل ألوان نادي شبيبة الساورة، قبل انتقاله إلى بلجيكا في صيف 2021.

وغاب اللاعب الجزائري الآخر ومتوسط الميدان الهجومي لِفريق كورتري عبد القهار قادري، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة تعرّض لها في مطلع جويلية الماضي.

وبات فريق كورتري بعد هذا التعادل، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 16. ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 10 بِرصيد 19 نقطة.

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