مسعودي يُسجّل ويتأهّل

ساهم اللاعب بلال مسعودي سهرة الخميس في تأهّل فريق كورتري، للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وفاز فريق كورتري بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي “آر دوبل في دي آم” من القسم الثاني، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس بلجيكا.

ودخل المهاجم مسعودي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 37، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وسجّل بلال مسعودي الهدف الأخير لِفريقه كورتري، في الوقت بدل الضّائع (90+3).

ورفع مسعودي غلّته إلى هدفَين بِزي نادي كورتري، في بطولة وكأس بلجيكا للموسم الحالي.

وما زال اللاعب الجزائري الآخر في فريق كورتري متوسط الميدان الهجومي عبد القاهر قادري غائبا، بِداعي الإصابة.

يفتتح العدّاد

افتتح اللاعب الجزائري بلال مسعودي مساء السبت عدّاد التهديف، بِزيّ نادي كورتري البلجيكي.

وتعادل فريق كورتري بِنتيجة هدف لِمثله مع الزائر نادي سيركل بروج، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل بلال مسعودي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه كورتري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وأمضى المهاجم مسعودي هدف التعادل لِفريقه كورتري في الدقيقة الـ 79، وهو أوّل توقيع له في الموسم الحالي. عِلما أن هذا اللاعب كان يُمثّل ألوان نادي شبيبة الساورة، قبل انتقاله إلى بلجيكا في صيف 2021.

وغاب اللاعب الجزائري الآخر ومتوسط الميدان الهجومي لِفريق كورتري عبد القهار قادري، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة تعرّض لها في مطلع جويلية الماضي.

وبات فريق كورتري بعد هذا التعادل، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 16. ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 10 بِرصيد 19 نقطة.