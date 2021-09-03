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رياضة

مسعود أوزيل: رياض محرز أفضل من محمد صلاح (فيديو)

سليم.ع
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مسعود أوزيل: رياض محرز أفضل من محمد صلاح (فيديو)

قال النجم مسعود أوزيل، بأنه يفضل الدولي الجزائري رياض محرز، على نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وصرّح اللاعب ذي الأصول التركية، في حوار لقناة الكأس القطرية، في رده على سؤال الصحفية، أنه يفضل محرز على صلاح، دون أن يستغرق أي وقت في التفكير.

ويأتي تفضيل أوزيل للاعب مانشستر سيتي رياض محرز على لاعب ليفربول محمد صلاح، ليؤكد مرة أخرى النجومية التي بلغها، قائد “الخضر” سواء مع ناديه أو المنتخب.

من جهة أخرى، وردا على سؤال، عن المنتخب الذي سيشجعه في مونديال قطر، قال أوزيل: ” سأشجع تركيا وقطر”.

وحل مسعود أوزيل في زيارة يجريها إلى العاصمة القطرية الدوحة، تفقد خلالها عددا من المنشآت الرياضية بالبلد الذي يستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 .

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