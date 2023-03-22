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رياضة

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

عمر سلامي
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مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم
أرشيف
مسعود أوزيل

أعلن الألماني مسعود أوزيل، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة احترافية دامت 17 سنة.

وفي رسالة له نشرها على حساباته الشخصية، قال مسعود أوزيل البالغ من العمر 34 سنة: “بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية”.

وأضاف: “لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف لمدة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أن الوقت قد حان لترك كرة القدم”.

وتابع أوزيل:” كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى، أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني بالإضافة إلى زملائي “.

وتوجه أوزيل في الأخير بالشكر إلى أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، حيث قال:” لقد كانوا جزء من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم خلال الأوقات الجيدة والسيئة”.

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