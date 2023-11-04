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مسلحون يهرّبون الرئيس الغيني السابق داديس كامارا من السجن

الشروق أونلاين
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مسلحون يهرّبون الرئيس الغيني السابق داديس كامارا من السجن
ح. م
هاجمت مجموعة من المسلحين هذه الليلة، سجن كوناكري في العاصمة الغينية، وقامت بتحرير الرئيس السابق لجمهورية غينيا، موسى داديس كامارا.

هاجمت مجموعة من المسلحين هذه الليلة، سجن كوناكري في العاصمة الغينية، وقامت بتحرير الرئيس السابق لجمهورية غينيا، موسى داديس كامارا ومجموعة من معاونيه الذين كانوا يقبعون معه في السجن.

حسب وزير العدل الغيني “في حوالي الساعة الخامسة صباحًا (بتوقيت جرينتش) اقتحم رجال مدججون بالسلاح المبنى المركزي في كوناكري. وتمكنوا من المغادرة مع أربعة متهمين في محاكمة أحداث 28 سبتمبر”.

وقد استولى موسى داديس كامارا على السلطة في غينيا عام 2008، بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي والذي حكم  البلاد منذ 1984 إلى غاية وفاته عام 2008.

يوم 28 سبتمبر 2009 قامت المعارضة بتنظيم تظاهرة في ملعب بالعاصمة الغينية كوناكري ضد موسى داديس كامارا وبرامجه، ما جعل الجيش يتدخل يقمع المعارضة ويخلف على الأقل 156 قتيلا، ألاف المصابين والاعتداء على 109 امرأة.

وبسبب ضلوعه في هذه المجزرة تم سجن موسى داديس كامارا بعد عودته للبلاد عام 2022، حيث هرب إلى بوركينافاسو بعد أحداث 2009.

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