مسلسل رمضاني مصري عن فتاة فلسطينية يثير غضب الاحتلال الإسرائيلي هذه قصته!

أثار مسلسل رمضاني مصري عن فتاة فلسطينية غضب الاحتلال الإسرائيلي، الذي تحدثت وسائل إعلامه عنه بشكل مكثف وبطريقة غير اعتيادية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على المسلسل المصري إن فيه انحيازا للجانب الفلسطيني، كما ضجت الصحف العبرية والقنوات بالتساؤلات عن الهدف من عرضه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن أحداث المسلسل الذي أثار حفيظة الالعدو الصهيوني تدور حول فتاة فلسطينية، تُدعى مليحة، تعيش في ليبيا بعد أن هاجرت من فلسطين مع عائلتها عقب أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتفقد مليحة وأسرتها أوراقهم الثبوتية على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة، لكنها وأهلها متمسكون بالعودة لقطاع غزة مهما كانت الظروف.

في هذا الشأن يقول الناقد الفني طارق الشناوي لـ”العربية.نت” إنها ليست المرة الأولى التي تنزعج فيها إسرائيل من الدراما المصرية فقد انزعجت من قبل أثناء عرض مسلسلي “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة”.

وأضافت إن إسرائيل تخشي من كشف الحقيقة دائما وتسلط إعلامها وأبواقها لعرض وجهة نظرها فقط وطمس أي حقيقة قد تخرج من الجانب الآخر، مضيفا أن مصر كانت طرحت مشروعا في عهد الرئيس أنور السادات لإنتاج فيلم هوليودي عن حرب أكتوبر 1973 وكان من المفترض أن يقوم الفنان المصري العالمي الراحل عمر الشريف بكافة التفاصيل لكن المشروع توقف بعد تدخل إسرائيل.

وأوضح أن مسلسل “مليحة” اخترق حاجز الصمت تجاه القضية الفلسطينية، واستعرض القضية منذ بداية تاريخها، وتعلم إسرائيل أن المدخل التاريخي للمسلسل والذي أجراه المخرج عمرو عرفة مبدع ويخدم القضية، لذا انزعجت لأنها تتقن فن الدعاية، وتعلم حالة التماهي مع المسلسل في المجتمع العربي الذي سيتابع المسلسل بشغف، مضيفا أن الفن المصري لم يتخل يوما عن القضية الفلسطينية، وإسرائيل تعلم قوة الفن المصري وتأثيره في الشعوب العربية.

يذكر أن مسلسل “مليحة” بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، ومحمد دياب، والفلسطينية سيرين خاس، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.