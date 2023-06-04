مسلسل 11/11 يتوج بجائزة “ماتيرا” الذهبية بإيطاليا كأفضل مسلسل

المخرج أسامة قبي يتألق بالعمل الذي بثته "الشروق" في رمضان

توج مسلسل حداش حداش، لأسامة قبي بجائزة ماتيرا الذهبية كأفضل مسلسل في مهرجان ماتيرا بإيطاليا، الذي انعقد من 1 إلى 4 جوان بإقليم بازيليكاتا جنوب إيطاليا، وسط مشاركة عديد الدول من حوض البحر الأبيض المتوسط على غرار تركيا، الجزائر، المغرب، إيطاليا، فرنسا… بالإضافة لدول أمريكا اللاتينية.



وكان مسلسل 11/11 الذي بث خلال الشهر الفضيل على قناة “الشروق”، قد حقق نسب مشاهدة عالية وإشادة واسعة من طرف الجمهور ومتابعين بنوعية ومستوى العمل الذي نقل من خلالها المخرج المبدع أسامة قبي تقنيات السينما إلى التلفزيون في تجربة جديدة، فأثبت علو كعبه رغم أنه خاض أول تجربة في الإخراج التلفزيوني رافعا السقف عاليا، باعتماد تقنيات منحت عمله قصب السبق خلال الشهر الكريم. وشارك في أداء أدوار المسلسل، نخبة من الممثلين، على غرار يوسف سحيري في دور لؤي، أنيسة باي في دور المغدورة ملاك شقيقة لؤي، إلى جانب حليم زريبيع ومحمد فريمهدي في دور نبيل زميل لؤي في العمل، والأصدقاء هيفاء رحيم، مزيان عميش، زكرياء كراوت، وأكرم جغيم الذي يخفي بحوزته أسرار الجريمة التي أصبحت تؤرقه هو وأصدقاءه بسبب خوفهم من بوحه بها في لحظة ضعف نتيجة تأنيب ضميره.

كما شارك الممثل عزيز بوكروني في أداء دور المحقق عابد في المسلسل، فيما تؤدي الممثلة مليكة بلباي دور زوجته “نورة”، إلى جانب مشاركة الفنانين عايدة قشود وزهير بوزرار في أدوار والدي هشام وبوعلام بناني في دور والد ملاك ولؤي.

كما تميز العمل بالموسيقى التصويرية التي ألفها الثنائي أنيس جامة وشريف لهوبي، فيما أدى أغنية الجنيريك كل من شمسو فريكلان وأمزيان عميش.

ويعالج العمل جريمة قتل غامضة وقف سيناريو الأعمال الأمريكية التي تشد المشاهد بالإثارة والغموض وقد نحج أسامة قبي في الرهان على نخبة من الأسماء الجديدة، كما ترك بصمته في منح أوجه وأدوار غير مألوفة لأسماء ظهرت في ثوب مختلف عن ما تعود عليها الجمهور في أعمال سابقة.