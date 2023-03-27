مسلمو إسبانيا تضاعفوا 10 مرات خلال الـ 30 سنة الأخيرة

كشف محمد الوافي، أمين المفوضية الإسلامية في إسبانيا أن عدد السكان المسلمين الذين يعيشون في إسبانيا قد زاد عشر مرات في الثلاثين عامًا الماضية، بما يتجاوز 2.5 مليون.

وأكد الوافي، في تصريح له لوكالة الأناضول التركية، إن الأرقام الرسمية الحالية تبين أن عدد المسلمين في إسبانيا بلغ 2,5 مليون نسمة، أما غير الرسمية فتقدر عددهم بنحو 3 ملايين نسمة.

وأضاف الوافي: “في الماضي كان غالبية المسلمين من المهاجرين، أما الآن فيشكل المسلمون نسبة من عدد الإسبان”.

وأردف: “يوجد نحو مليون مواطن إسباني من المسلمين، حصل قسم منهم على الجنسية الإسبانية وقسم آخر هم من أصول إسبانية”.

وينحدر معظم المسلمين في إسبانيا، بحسب الوافي، “من أصول جزائرية ومغربية وباكستانية وسنغالية ويعيش معظمهم في أقاليم كتالونيا وفالنسيا والأندلس ومدريد”.

وأشار الوافي، إلى أن “53 اتحاد إسلامي ينشطون في اسبانيا 15 منها ذات نشاط واسع، كما يبلغ عدد المساجد نحو ألفين”.

وأكد أنّ “وضع الحريات الدينية والحقوق الاجتماعية في إسبانيا الآن أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي”.

وبالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى لفت الوافي إلى أنّ “حوادث الإسلاموفوبيا في إسبانيا أقل”.