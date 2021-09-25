مسلم يعتدي على طبيب روسي فحص زوجته المحجبة.. ومفتي موسكو يعلق

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لاعتداء رجل مسلم على طبيب روسي مختص في الأمراض الجلدية والتناسلية قام بفحص زوجته المحجبة.

الفيديو وثقته الكاميرات المتواجدة في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة نيجنفارتوفسك الروسية، وقد ظهر من خلاله الرجل وهو يوجه عدة لكمات للطبيب.

وبحسب ما تداولت تقارير إعلامية فقد وقع الحادث في الـ 21 سبتمبر الجاري، عندما جاءت فتاة مسلمة إلى عيادة خاصة، طلبا للعلاج.

وأضافت التقارير أن الطبيب فلاديمير زيرنوكليف، المختص بالأمراض الجلدية والتناسلية، شرع في الإجراءات الطبية المطلوبة وطلب منها رفع حجابها، وبعد 15 دقيقة، اقتحم الزوج غرفة الفحص وانهال على الطبيب ضربا.

في ذات السياق ندد نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية ورئيس المديرية الروحية لمسلمي موسكو، مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف بتصرف الزوج واصفا إياه بـ”غير المقبول”.

وقال عليوتدينوف: “يعتبر سلوك الزوج من وجهة نظر الإسلام مرفوضا، باعتباره تعديا واضحا على حياة وصحة شخص آخر”.

وأضاف: “نعم، ربما يكون غاضبا، أو أساء فهم الموقف، أو لم تتمكن الزوجة من نقل المعلومات بشكل صحيح. لكن هذا ليس عذرا. على أي حال، كان عليه حل القضية سلميا، دون اعتداء”.

وأوضح عليوتدينوف أنه لا يجوز للطبيب فحص المرأة المسلمة إلا في حالة عدم وجود إخصائية أو طرق بديلة أخرى للفحص. في مثل هذه الحالات، تصبح مسألة الحفاظ على صحة الإنسان وحياته أولوية”.

وتابع مفتي موسكو: “لقد وهب الله العقل للناس حتى لا تحدث مثل هذه المواقف ولكن، للأسف، يحدث العكس. ونتيجة لذلك، تتشكل الصور النمطية السلبية في المجتمع”.

وختم بالقول: “من المهم جدا فهم جوهر الدين والحصول على المعرفة الصحيحة والعمل على الذات في نفس الوقت، فالإسلام مبني على الرحمة والمحبة، وهذا يجب أن ينعكس في السلوك. وأعمال المؤمنين”.

وفتحت سلطات المدينة قضية جنائية بحق الزوج بحرين عظيموف وهو مواطن من طاجيكستان ويبلغ من العمر 29 عاما، حيث تم اعتقاله ويواجه عقوبة تصل إلى السجن حتى خمس سنوات.