مسلوب يدافع عن نفسه.. كنت ساذجا وهذا ما تبادلته مع محرز

تورط في قضية غسيل أموال مع عصابة مخدرات بفرنسا

اعترف الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، بتورطه في قضية غسيل أموال في فرنسا، لكن من منطلق “الإهمال” ولكونه كان “ساذجا” و”لطيفا جدّا” خلال تعامله مع المتهم الرئيسي، الذي ثبت تورطه في قضايا تهريب والاتجار في المخدرات، في ضربة موجعة لسمعة لاعب “الخضر” السابق، الذي يبحث عن إطلاق مسيرة تدريبية ناجحة.

ويخضع نجم نادي لوريان الفرنسي السابق إلى المحاكمة بمحكمة لوريان في قضية غسيل أموال منذ الاثنين الماضي، مع توقع صدور حكم قضائي بحقه اليوم على أقصى تقدير، واتهم الدولي الجزائري السابق في 7 مباريات، بتبادل سيارات فاخرة مع المتهم الرئيسي في القضية، وبلغ عددها نحو 6 سيارات من علامات فاخرة، واعترف مسلوب خلال إجابته على أسئلة القاضي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، بالوقائع والتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه “لم ير أي ضرر في قضية تبادل السيارات الفاخرة مع المتهم الذي لم يكن يعرف خلفيته”، وأكد: “كنت مهملاً. لقد كان يكسب (المتهم) عيشه جيدًا ولم أر ضررا في التعامل معه”.

إلى ذلك، أكد مسلوب، الذي يعمل حاليا مدربا مساعدا لرديف نادي لانس الفرنسي، قيامه بتبادل سيارات فاخرة بين عامي 2018 و2020، مع رجل تم تقديمه كرئيس لشبكة الاتجار في المخدرات، وصرح: “لقد تعرف إليّ وتواصلنا بعدها بشكل جيّد”، مضيفا: “تشاركنا نفس الشغف بالسيارات، وأخبرني بأنه مختص في بيع تلك السيارات وكذلك فيلات جميلة في تايلندا”، وأضاف لاعب نادي لانس الفرنسي السابق: “لقد استبدلنا سيارة أودي بسيارة “بي أم دبليو” وسيارة لامبورغيني هوراكان وسيارة مرسيدس”، قبل أن يعترف بأن المتهم قام بتسجيل إحدى السيارات باسمه “دون علمه”، وزاد: “لقد استغل سمعتي الجيّدة. لقد كنت ساذجًا جدًا ولطيفًا للغاية”، قبل أن يؤكد بأنه كان يرفض عملية استبدال الأموال يدا بيد.

واعترف مسلوب بأن معاملاته مع المتهم الرئيسي والمعروف بـ”الصيني”، لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، الذي تربطه به صداقة قوية جدّا منذ فترة طويلة، وهما اللذان تزاملا في نادي لوهافر الفرنسي، وقال إنه باع بعض السيارات والدراجات النارية لقائد “الخضر”، وصرح بهذا الخصوص: “لقد قمت ببيع سيارة أودي أر أس 6 لصديق يلعب في نادي مانشستر سيتي (رياض محرز)”، قبل أن يضيف بأنه باع له أيضا ثلاث دراجات نارية وساعة فاخرة من علامة “رولكس”.

يجدر الذكر، أن وليد مسلوب ولد في العاصمة الفرنسية باريس عام 1985، ولعب لعديد الأندية الفرنسية، في صورة إيستر ولوهافر ولانس، كما خاض تجربة قصيرة جدّا مع نادي أم صلال القطري، في حين سبق له المشاركة مع منتخب الجزائر في 7 مباريات دولية.