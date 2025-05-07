مسلوق يكشف عن مخرجات اجتماعه برؤساء الأندية

البرمجة والعقود المحترفة أبرز ما جاء في لقائه بأندية المحترف الأول

عقد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم أمين مسلوق اجتماعا برؤساء أندية المحترف الأول، الثلاثاء بمقر الرابطة الوطنية، حيث تخلل الاجتماع تأكيد توصيات المكتب الفدرالي في الاجتماع الأخير، الذي تم من خلاله منع تنقل الأنصار إلى غاية نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى بعض النقاط تخص اللاعب المحترف وأندية المحترف الأول.

وكشف رئيس الرابطة مسلوق أمين، عن مخرجات لقائه مع رؤساء الأندية المحترفة، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للرابطة المحترفة على “الفايسبوك”، قائلا: “تحدثنا مع رؤساء أندية المحترف الأول حول النقاط المتفق عليها خلال اجتماعهم الأخير مع وزير الرياضة، من بينها تدابير منع تنقل الأنصار إلى غاية نهاية الموسم”.

وأضاف مسلوق: “عاينا معا العقد الجديد “اللاعب المحترف” وكذلك عقد المدرب، طرحنا عدة جوانب قانونية وخرجنا بتجاوب الجميع بتبني هذا العقد بداية من الموسم المقبل، وهو الموسم الذي سنسعى فيه لمعالجة بعض الأمور التي البطولة الجزائرية، وأهمها عرض رزنامة الموسم الجديد 2025-2026″.

وختم مسلوق بالقول: “كما تعلمون في اجتماع المكتب السابق تم تحديد بداية البطولة في أواخر أوت والنهاية أواخر شهر ماي، كل هذه الأمور تمت دراستها مع رؤساء الأندية المحترفة الذين استحسنوا هذه المبادرة”.

سمير بشير: “سنسعى لمرافقة الرابطة من أجل تطبيق القرارات”

أكد سمير بشير عضو المكتب الفدرالي والمنسق العام بين الرابطات، عن سعي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفقة الرابطة المحترفة، لمرافقة الأندية نحو تنظيم جيد للمنافسات الكروية بداية من الموسم المقبل.

وقال سمير بشير في تصريحات لموقع الرابطة: “اتفقنا على بعض اللوائح التنظيمية الخاصة بالموسم المقبل، بالإضافة إلى عقود المدرب واللاعبين المحترفين، حيث شرحنا ما اتفقنا عليه سابقا في المكتب الفدرالي ”

وأضاف: “هناك رد إيجابي من رؤساء الأندية رغم بعض التحفظات، التي سنرفعها إلى الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لكنها بسيطة، سنجد لها حل في المستقبل القريب، لكن في العموم كل الأندية راضية عن مخرجات هذا الاجتماع، الذي أكدنا فيه الاجتماع التقني الذي عقدناه في 28 أفريل الماضي وتمت المصادقة عليه يوم 30 أفريل الماضي”.

نجمة دراجي: “الموسم المقبل هناك إجبارية لتواجد فرع كرة القدم النسوية للأندية المحترفة”

ذكرت عضو المكتب الفيدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية، نجمة دراجي على أهمية مرافقة أندية المحترف الأول نحو الاحتراف الحقيقي، مبرزة أهمية فرع كرة القدم النسوية في كرة القدم الحالية، والذي أصبح حتميا خاصة على مستوى هيئة “الكاف”.

وقالت: “هناك إجبارية إنشاء فرع كرة القدم النسوية بالنسبة لأندية المحترف الأول بصفة كاملة، وليس شراكات مع أندية أخرى مثلما حدث هذا الموسم، خاصة وأنها أصبحت حتمية في منطقة شمال إفريقيا”.

وأضافت: “وجدنا تجاوب كبير من عند الأندية المحترفة، لذلك أكدنا على ضرورة إنشاء الفرع النسوي قبل 30 جوان بالنسبة لأندية المحترف الأول عكس أندية الهواة التي يمكن إيجاد أرضية مع ممثليها مستقبلا”.

وختمت دراجي قائلة: “رئيس الاتحاد ووزير الرياضة يولي أهمية كبيرة للأندية المحترفة والكرة النسوية، وأتمنى من رؤساء الأندية مرافقتنا في سياسة الاتحادية لتطوير الكروية النسوية، ولما لا رؤية بطولة محترفة في كرة القدم النسوية بالجزائر”.

ممثلو الأندية تجاوبوا مع قرارات الرابطة

عبر ممثلو أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رضاهم عن فحوى الاجتماع الذي عقده رئيس الرابطة المحترفة أمين مسلوق، الذي شهد حضور كل أندية المحترف الأول.

وقال رشيد رجراج ممثلا عن مولودية الجزائر: “النقاط التي تحدثنا عنها كانت مهمة، بالإضافة إلى تدخلات بعض رؤساء الأندية، اليوم يجب أن نعترف بأن هناك قفزة نوعية في كرة القدم الجزائرية، منذ مجيء المكتب الفيدرالي الجديد، بالإضافة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أنا متواجد منذ 30 سنة في محيط الكرة الجزائرية، وما طالبنا به مع بداية الاحتراف سنوات 2013/2014، بدأ يتجسد حاليا، وسنقدم اقتراحات أخرى، لتطوير الكرة”.

من جهة أخرى، تحدث حمزة ايت اعمر المنسق العام في نادي إتحاد الجزائر، قائلا: ” ما تحدثنا عنه اليوم، كان إيجابيا، وسيعود بالإيجاب على كرة القدم الجزائرية،حيث ستساعدنا هذه القرارات كمسيرين في التسيير بأكثر احترافية خلال الفترة المقبلة، دون نسيان عقود اللاعبين المحترفين، التي توضح المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الاتحادية والرابطة من أجل حماية اللاعبين، سواء من حيث التأمينات أم من خلال العقود”.

من جهة أخرى، نوه ياسين فرصادو المدير العام لفريق شباب قسنطينة، بالقرارات المتخذة تحسبا للموسم المقبل، وقال: “المقترحات وما تحدثنا عنه سيفيد الكرة الجزائرية، خاصة في قضية الرزنامة للموسم المقبل والتي هي واضحة وستساعدنا على وضع برنامج واضح منذ البداية إلى نهاية الموسم، عكس المواسم الماضية، التي كنا نعاني من خلالها في وضع برنامج، وهو ما أثر على جل الفرق، بالإضافة إلى قضية العقود، في المجمل نحن هنا لمرافقة الاتحادية والرابطة، من خلال تطبيق القوانين والتماشي مع سياسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

يذكر، أن الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، وضعت العديد من القرارات، مست حتى وسائل الإعلام، من خلال الأرضية الرقمية التي قلصت من التواجد الكبير للأشخاص في محيط الملعب، بالإضافة إلى بعض البرتوكولات التي وجب اتباعها من أجل تنظيم أكثر أرضية الميدان في المنافسات المحلية.