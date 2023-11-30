مسنة إسرائيلية مفرج عنها تكشف تفاصيل لقاء السنوار بالأسرى وتقارير عبرية تحرّف كلامها!
كشفت مسنة إسرائيلية مفرج عنها لوسائل إعلام عبرية تفاصيل لقاء زعيم حركة حماس يحي السنوار بالأسرى حينما كانت رهينة في غزة.
وعلى الرغم من أن تصريحات الرهينة يوشيفيد ليفشيتز، التي أفرجت عنها كتائب القسام أواخر شهر أكتوبر الماضي، أثارت ضجة واسعة في تل أبيب، كونها أعطت الوجه الجميل للمقاومة بمصافحتها لعنصر قسامي حينما كانت تهم بالرحيل، إلا أن الاحتلال لا يزال مصرا على تشويه صورتها بأي ثمن.
صحيفة دافار الإسرائيلية أجرت مقابلة مع الاسيرة الاسرائيلية يوشيفيد ليفشيتز ا لتي كانت معتقلة لدى كتائب القسام..مما قالته:
-زارنا يحيى السنوار
-عوملت بشكل جيد اثناء الاعتقال
-صافحت ملثنا ممن كانوا يحتجزوننا لانهم “عاملونا بلطف ولبّوا جميع احتياجاتنا” pic.twitter.com/SGAFoLglOi
— Dr. Hakam Amhaz (@hakamamhaz) November 29, 2023
وزعمت وسائل إعلام عبرية أن ليفشيتز تحدثت عن “جحيم مرت به” خلال أسبوعين قضتهما في أسر حماس، وروت قصة اختطافها من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، وصولا إلى لقائها مع السنوار في أنفاق غزة.
ووفقا لرواية صحيفة “هآرتس” الأربعاء، المناقضة لتصريحات المسنة يوم الإفراج عنها، فقد وجهت ليفشيتز سؤالا للسنوار حين التقى بالرهائن في الأنفاق: “كيف لا تخجل من فعل شيء كهذا لأشخاص دعموا السلام طوال هذه السنوات؟”.
وأضافت المسنة الإسرائيلية، التي شاركت في تظاهرات بتل أبيب يوم الثلاثاء من أجل عودة بقية الرهائن، أن السنوار لم يجب على سؤالها و”ظل صامتا”، حسب زعم الصحيفة العبرية.
يوشيفيد ليفشيتز (85 عامًا) التي تم الإفراج عنها من أسر حماس الشهر الماضي تحمل لافتة لإطلاق سراح زوجها المسن الذي لازال في أسر حماس في #غزة.💔 pic.twitter.com/2lJKquYwgB
— StandWithUs Arabic قف معنا بالعربية (@SWUArabic) November 29, 2023
والتقى السنوار الذي يحمّله الاحتلال مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر ببعض الإسرائيليين الذين تم أسرهم من كيبوتس نير عوز في اليوم التالي من وصولهم إلى غزة، حسب صحيفة”يديعوت أحرونوت”.
وقالت الصحيفة: “التقى يحيى السنوار زعيم حماس في غزة وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، بالمختطفين الذين تم نقلهم إلى نفق في قطاع غزة”.
ونقلت عن أسيرة أُفرج عنها مؤخرا قولها، إنها نقلت في الأيام الأولى من الحرب بين “حماس” وإسرائيل مع رهائن آخرين إلى خان يونس.
وأضافت أنه بعد حوالي ساعة من المشي، دخلوا إلى نفق، وساروا طويلا حتى وصلوا إلى قاعة كبيرة.
وأوضحت أن الأسرى كانوا برفقة مجموعة من مقاتلي حماس، ثم دخل السنوار المكان، وأبدى اهتماما بهوياتهم.
وتابعت قائلة: “بعد أن هدأنا أكد لنا أننا لن نتعرض لسوء، وأننا آمنون في هذا المكان”.
ووفق الأسيرة المفرج عنها فإن السنوار تحدث معهم بالعبرية قائلا: “مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم أكثر أمانا هنا. لن يحدث لكم شيء”، وغادر المكان بعد هذه الكلمات.
من جهتها ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية أن “التقديرات الأمنية تشير إلى أن يحيى السنوار يحيط نفسه بالأسرى لضمان حمايته”.
وفي شهر أكتوبر حاول الإعلام الغربي ولا سيما التابع لآلة الدعاية الإسرائيلية والمتحالف معها، تشويه صورة إطلاق سراح المستوطنة عبر تحريف كلامها، ولكنّ الأمر أدّى إلى ردود فعل في وسائل التواصل، انتقدت بشكل كبير هذه المغالطات.
ووصفت وسائل إعلام عبرية تصريحات ليفشيتز التي انتشرت بشكل لافت في ساعة زمن، بأنها “ضربة للدعاية الإسرائيلية، وهدفا ذاتيا في شباك إسرائيل”، واختار البعض التهجم عليها واتهامها بتلفيق الأكاذيب خوفا على زوجها الذي لا يزال أسيرا لدى المقاومة.
” فيديو المسنه يوشيفيد ليفشيتز التي أفرجت عنها حماس والتي لخبطت كل اعدادات الاعلام …هناك إعلام حرف كلامها
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” لدرجة أن حكومة إسرائيل تدخلت غاضبه جدا كيف تم السماح للمسنه بالحديث بأشياء جيده عن حماس أمام الاعلام دون قطع البث pic.twitter.com/0Ue7AiioXo
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 24, 2023