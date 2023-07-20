مسنة بريطانية تستبدل زوجها المصري بقطة لهذا السبب!

بعد ثلاث سنوات من قصة الحب المثيرة للجدل

بعد حوالي ثلاث سنوات من قصة الحب المثيرة للجدل، قررت المسنة البريطانية آيريس جونز استبدال زوجها المصري محمد إبراهيم بقطة.

وكان الشاب المصري المنحدر من إمبابة بمحافظة الجيزة، والبالغ 37 عاما، قد أثار ضجة عالمية عندما أعلن قبل 3 سنوات عن حبه الشديد لآيريس من ويستون سوبر ماري، والبالغة حاليا 83 عاما.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي آنذاك بالحديث عن طمع إبراهيم في أموال المسنة الأوروبية ورغبته في الهجرة وتسوية الوضعية للإقامة ببريطانيا لكنه ظهر إعلاميا وأكد عشقه لها وحسن نيته اتجاهها ورغبته في العيش معها في أي مكان.

بعيدا عن السياسة ،، مهندس المصري محمد أحمد إبراهيم (35 سنة) يدافع عن زواجه من عجوز ثرية بريطانية تدعى إيريس جونز (81 سنة) مؤكدا أنه حب حقيقي.. وليس بدافع المصلحة😉 مقابلة ..لقناة بريطانية😊 pic.twitter.com/xIY2iDnubw — د.عصام الصالح (@Q8demo) September 29, 2020

وقالت صحيفة ميرور البريطانية في تقرير نشرته الأربعاء 19 جويلية إن آيريس قررت الانفصال عن

محمد إبراهيم المحمدي نهائيا بعدما تخلت عنه وقالت إنها لا تفتقده على الإطلاق.

وأضافت المسنة البريطانية: “لم أتوقع أبدا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ46 عاما، لكنني فعلت ذلك.. لقد عشقت كل شيء في محمد والآن استبدلته بقطة”.

وتابعت: “اعتدنا على التمتع بحياة جنسية رائعة إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت حياتنا مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، أصبحت حياتنا لا تطاق لذلك قررنا الانفصال.. أنا لست مراهقة عمري 83”.

ولسد فجوة انفصالها عن الشاب المصري قامت المسنة البريطانية بشراء قط، حيث صرحت بأن لديها حب جديد وتقول إنه “الرفيق المثالي”.

وذكرت أنها حصلت على القط بعد أيام قليلة من مغادرة محمد، مشيرة إلى أنه لا يشتكي أبدا وهادئ جدا ولا يسبب أي فوضى والنظر إليه جميل.

يذكر أنه في أفريل الماضي، احتفل محمد وآيريس بعيد زواجهما الثالث، داخل أحد المطاعم بغرب بريطانيا، كما التقطا عديد من الصور والفيديوهات، وشاركاها عبر صفحتهما الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبرا عن علاقتهما القوية وحبهما لبعضهما.

وتعرفت إيريس إلى محمد عبر مجموعة على فيسبوك في صيف 2019، ومن ثم تزوجا في نوفمبر 2020.