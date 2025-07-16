مسنة تركية تقدم آخر مدخراتها لأردوغان.. ما القصة؟

خلال زيارته منزلها

حظي مقطع فيديو وثق لحظة تقديم مسنة تركية لآخر مدخراتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لها في منزلها، بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، حيث أشاد الكثيرون بالمشهد الذي لم يكن مجرد لفتة إنسانية عابرة.

وفي التفاصيل، قدمت مظفر غولشان، البالغة 99 عامًا، مبلغا من المال لأردوغان خلال زيارته لها، طالبةً منه إيصالَه إلى أطفال فلسطين، مجسدة بذلك أسمى معاني الوفاء والتضامن مع قضية يتابعها الجميع عن كثب.

وفي 14 جويلية الجاري، زار أردوغان منزل مظفر غولشان في حي “قزلجه حمام” بولاية أنقرة، باعتبارها والدة شهيدين وحماة شهيد، سقطوا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شاركت فيها عناصر من “جماعة غولن” في 2016.

وخلال اللقاء، فاجأت المرأة الرئيس بتقديمها مبلغًا ماليًا كانت قد جمعته، وطلبت أن يصل إلى أطفال فلسطين، فشجعها على هذه المبادرة اللطيفة.